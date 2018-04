PUBG su Xbox One | falliti test su Miramar | nuovo aggiornamento

Le prestazioni di PUBG su Xbox One non sono ancora abbastanza buone - articolo : sono passati tre mesi da quando PlayerUnknown's Battlegrounds è arrivato su Xbox One e Xbox One X. Pubblicato come gioco in anteprima ad accesso anticipato, è stato immediatamente chiaro che la versione console di PUBG aveva problemi importanti in quasi tutti i campi: la presentazione era lacunosa, le texture avevano rilevanti problemi di streaming e il frame rate era sotto-ottimale, per usare un eufemismo. Tre mesi dopo ci sono stati diversi ...

Weekend gratis per PUBG su Xbox One - arriva nuovo DLC : date e contenuti : Microsoft ha annunciato il prossimo gioco "Free Play Days" di Xbox Live per Xbox One e questa volta pare voglia fare le cose in grande. Si tratta di PUBG, che sarà disponibile per il download in maniera completamente gratuita dal 19 al 22 aprile. Parliamo della versione completa della versione Xbox Game Preview del gioco, incluse tutte le modalità: Solo, Duo, Squadra. Inoltre tutti i Battle Point guadagnati durante il Weekend gratuito saranno ...

Importante aggiornamento di PUBG per Xbox One al 10 aprile : cosa migliora : PUBG in versione Xbox One avrà oggi la patch numero 12 che continua la spinta dello sviluppatore per avere prestazioni migliori sulla console Microsoft (e il mese prossimo arriva anche la seconda mappa). L'obiettivo principale della patch è l'ottimizzazione di vari elementi del gioco per evitare perdite di prestazioni. Ciò include gli effetti particellari generati dai veicoli, come la polvere che sollevano a causa dell'attrito, così come le ...

Seconda mappa PUBG anche su Xbox One - ecco quando esce : Durante un panel al PAX East colui che ha creato PUBG, Brendan Greene, ha confermato che la Seconda mappa che arriverà su Xbox One il prossimo mese. La mappa del deserto di Miramar è disponibile su PC da dicembre, con il team che sta lavorando duramente per portarlo in versione Xbox One, che sta seguendo una diversa tabella di marcia per i contenuti e il bilanciamento della stessa. Mentre la versione per PC è stata lanciata con l'aggiornamento ...

Bluehole migliora le prestazioni e la stabilità di PUBG per Xbox One : PUBG, essendo un titolo molto giovane e in fase di game preview, presentava al lancio numerosi problemi grafici e soprattutto di fps su Xbox One, Xbox One S e addirittura anche sulla potentissima One X. Da allora, Bluehole, la software di PUBG, ha rilasciato diversi aggiornamenti correttivi; l’ultimo è stato distribuito proprio ieri e si tratta, per la precisione, della patch numero 11. Con il nuovo update, gli sviluppatori confermano di ...

Disponibile patch 11 per PUBG su Xbox One : lista miglioramenti alle prestazioni : L'ultima patch per PUBG, al secolo PlayerUnknown's Battlegrounds, è Disponibile su Xbox One. Come notato in precedenza, si tratta di una patch volta a correggere una lunga serie di bug: sono disponibili anche le note complete con tutti i dettagli. Da queste si evincono anche diversi miglioramenti alle prestazioni di PUBG con la patch 11, insieme a modifiche importanti per l'interfaccia utente. Sono state poi apportate modifiche alle texture ...