PUBG | disponibile una nuova patch

Disponibile evento PUBG con mezzi corazzati : cosa cambia e novità : PUBG ha una grossa novità, nel nuovo evento “Metal Rain” infatti è stato introdotto il fuoristrada corazzato UAZ. La nuova modalità a tempo limitato di PUBG è già Disponibile e si svolge sulla mappa Erangel. Come funziona Metal Run in PUBG Come funziona? Ci sono squadre composte da 8 giocatori che combattono con pistole lanciarazzi nascoste in alcune posizioni della mappa. In totale possono giocare un massimo di 12 squadre. Le pistole servono ...

Deathmatch arriva in PUBG : disponibile modalità War - fino a quando? : PUBG è stato praticmanete il capostipite della modlaità Battle Rpoyale. Lha portata in auge, a milioni di persone, che se ne sono innamorate istantaneamente. Sicuramente sta cedendo il passo a Fortnite, che sta vivendo un periodo d'oro, ma lo sviluppatore chiaramente continua ad aggiornarlo incessantemente per la gioia degli appassionati. La nuova modalità di PUBG si chiama War e non è altro che un Deathmatch: è disponibile per tutti i ...

Disponibile update 8 PUBG su PC : skin per le armi e blocco regionale : Ne abbiamo già parlato ma ora è live: gli sviluppatori di PUBG, al secolo Playerunknown's Battlegrounds, hanno rilasciato un nuovo aggiornamento relativo sui server di test specifico per i PC, è in numero 8. Gli appassionati del gioco si ritroveranno davanti numerose novità legate all'usabilità, alle armi e alle casse. Lo stesso team di sviluppatori ha spiegato che il miglioramento dell’update 8 è legato soprattutto alla gestione dei server ...

Disponibile patch 11 per PUBG su Xbox One : lista miglioramenti alle prestazioni : L'ultima patch per PUBG, al secolo PlayerUnknown's Battlegrounds, è Disponibile su Xbox One. Come notato in precedenza, si tratta di una patch volta a correggere una lunga serie di bug: sono disponibili anche le note complete con tutti i dettagli. Da queste si evincono anche diversi miglioramenti alle prestazioni di PUBG con la patch 11, insieme a modifiche importanti per l'interfaccia utente. Sono state poi apportate modifiche alle texture ...