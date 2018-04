Provvedimenti ed espulsioni al GF 2018 | Malgioglio minaccia di andarsene!

gossippiu

(Di giovedì 26 aprile 2018) Baye Dame sarà l'eliminato di lunedì 30 aprile del Grande Fratello? Probabilmente tra gli eliminati o, per essere ancora più precisi, tra gli espulsi: quello che ha fatto contro Aida Nizar non è passato inosservato e di certo non si può lasciar correre il suo scoppio d'ira.disciplinari ci stanno tutti, anche se potrebbero non bastare, visto che quello a cui abbiamo assistito nelle ultime ore è piuttosto imbarazzante: Baye Dame che attacca con frasi violente Aida, standole a un palmo dal naso, supportato da "compagni" che non cercano di spegnere il litigio ma lo aizzano con provocazioni, accuse e parole poco carine. E tutto per un tiramisù non mangiato in gruppo. Che poi di che gruppo stiamo parlando?Le anticipazioni del GF 15 di lunedì 30 aprile ci rivelano che ci saranno più eliminati: quello del televoto, ma anche alcuni che sono stati coinvolti nel litigio con ...