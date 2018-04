Prof condannato per violenza sessuale trovato morto | Era riverso sulla sua

Camerino - mix di farmaci : morto Professore condannato per violenza sessuale/ Suicidio? La rabbia degli amici : Camerino, mix di farmaci: morto professore condannato per violenza sessuale, Suicidio? La rabbia degli amici. E’ morto ieri Francesco Parillo, dove finire in carcere dopo la sentenza(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 09:40:00 GMT)

Condannato per abusi su studenti : accuse negate - Prof muore dopo mix di farmaci : Il giorno dopo la condanna per abusi sessuali ai danni di sei studenti universitari, sempre negati con forza, ha assunto un mix di farmaci. Soccorso in fin di vita, inutile è stato il trasporto all'ospedale di Camerino. È morto così il professor Francesco Parillo, docente di Anatomia presso la Facoltà di Veterinaria dell'Atemo camerte, residente a Perugia. Lunedì pomeriggio il Tribunale di Macerata lo aveva Condannato a tre anni di carcere per ...

