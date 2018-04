Privacy | come tenere il registro delle attività secondo il Gdpr

WhatsApp vietato ai minori di 16 anni/ Ma solo in Europa : come l’app si adegua alle nuove regole sulla Privacy : WhatsApp, novità in arrivo in Europa: vietata ai minori di 16 anni di età. Ecco come l'applicazione si adegua alle nuove norme europee sulla privacy e la "scorciatoia".(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 16:03:00 GMT)

Come Facebook e Google ci guadagnano dalla legge europea sulla Privacy : Nato per tutelare i cittadini, il regolamento europeo sui dati rischia di favorire il duopolio del social network e di Big G. E di schiacciare una concorrenza che non può permettersi «l’esercito» di avvocati e tecnici pagati dai due giganti californiani ...

Facebook è come casa tua? Il dibattito sulla Privacy nella Silicon Valley : nella definizione di riservatezza c’è una enorme differenza tra gli Stati Uniti e l’Europa. Si può assimilare Facebook a casa propria, dove si condividono gioie e dolori con amici e familiari? O la si può assimilare forse a una piazza cittadina?...

Come aumentare la Privacy su Facebook - Whatsapp e Google : aumentare la privacy dovrebbe essere una priorità per ogni persona che si iscrive ad un social network o semplicemente naviga in rete perché in realtà non sta solo navigando sul Web, sta anche fornendo tantissime informazioni personali. Informazioni di ogni tipo in base agli strumenti che utilizzi ogni giorno, dalle mappe per le indicazioni stradali, ad una ricerca oppure alla visualizzazione di un video su piattaforme Come Facebook e YouTube. E ...

Sicurezza - dati - Privacy : come cambierà Facebook dopo l'affaire Cambridge Analytica : ... con specifiche Zuckerberg è tornato anche sul tema GDPR , il Regolamento europeo sulla privacy, dopo che, secondo Reuters, aveva detto che Facebook ne avrebbe esteso lo spirito a tutto il mondo, ma ...

Sicurezza - dati - Privacy : come cambierà Facebook dopo l'affaire Cambridge Analytica : Facebook avviserà a partire da lunedì 9 aprile tutti gli utenti i cui dati sono stati 'violati' nell'affaire Cambridge Analytica. L'annuncio è arrivato ieri sera, al termine di un'altra giornata nera in cui il social network ha rivisto al rialzo la stima dei profili condivisi con la società inglese, portandola a 87 milioni. Ed è arrivata anche una nuova grana per il colosso del ...

Grindr come Facebook : 'Ha condiviso i dati sui test dell'Hiv'. Altro scandalo Privacy : Dopo Facebook e lo scandalo Cambridge Analytica , scoppia un Altro caso sulla privacy, che stavolta coinvolge l'app di appuntamenti Grindr , rivolta al mondo gay : Grindr, secondo quanto avrebbe scoperto un gruppo no profit norvegese, Sintef - insieme alla emittente svedese Svt - avrebbe condiviso con due società esterne alcune informazioni sensibile ...

Google come Facebook? Peggio. Ecco cosa sa di te e come puoi proteggere la Privacy : Google è come Facebook rispetto alla raccolta dei dati dei propri utenti? Per niente, è decisamente Peggio. Se il social network di Mark Zuckerberg ha accesso a determinate informazioni e altre le trae dai tuoi movimenti e amicizie, Ecco perché è interessata a spingere la connessione tra persone, a Big G non occorre fare nulla perché siamo noi a fornirgli tutte le informazioni che gli occorrono. Google è peggio di Facebook nella raccolta ...

Come difendere la nostra Privacy dall'assalto web : Attenti alle 'impostazioni' Le precauzioni da adottare cominciano con una corretta definizione delle 'impostazioni' del proprio profilo. Lo si può fare al momento dell'iscrizione oppure si può ...

Come cancellarsi da Facebook - o come avere il massimo della Privacy : È balzata agli onori della cronaca per aver utilizzato in maniera inappropriata i dati di 50 milioni di utenti Facebook, acquistandoli da una società di terze parti. In seguito ha mentito sulle ...