Primo trimestre da record per Samsung e LG

FCA - Ricavi in lieve calo nel Primo trimestre - ma volano gli utili : Il gruppo FCA chiude il primo trimestre con Ricavi in leggera flessione, ma gli utili raggiungono livelli record soprattutto a livello operativo grazie al forte contributo del marchio Jeep. L'utile netto balza di più del 50% per effetto di minori oneri finanziari sul debito e dell'impatto positivo della riforma fiscale varata degli Stati Uniti. L'indebitamento industriale netto scende a poco più di 1 miliardo in scia anche ai minori ...

Fca : Primo trimestre record - utile balza del 59% a un miliardo : Roma, 26 apr. , askanews, primo trimestre da record per Fiat Chrysler, con un utile netto che aumenta del 59% a quota 1,021 miliardi. Lo afferma Fca, sottolineando che il debito si è quasi dimezzato: ...

Imprese : nel Primo trimestre +1 - 5% nuove iscrizioni in Lombardia : Milano, 26 apr. (AdnKronos) – Nel primo trimestre 2018 ripresa delle iscrizioni di nuove Imprese alle anagrafi camerali lombarde. Secondo i dati di Unioncamere Lombardia, i primi tre mesi dell’anno registrano una ripresa delle iscrizioni (+1,5%), che crescono più delle cessazioni (+0,5%) e consentono di mantenere la lieve espansione dello stock di Imprese attive (+0,1%). Il maggiore dinamismo imprenditoriale sembra concentrarsi nei ...

Roche - vendite in salita nel Primo trimestre : Teleborsa, - Risultati di bilancio positivi del primo trimestre 2018 per Roche. La casa farmaceutica svizzera ha realizzato un fatturato in crescita del 5% e migliore del previsto a 13,6 miliardi di ...

Facebook - nel Primo trimestre balzo dell'utile del 63% : Cambridge Analitica non frena il social : Facebook ha alzato mercoledì sera il velo sul bilancio del primo trimestre del 2018 rivelando utili in crescita di oltre il 60% , nonostante stia attraversando uno dei periodi più dificili della sua ...

Nel Primo trimestre liquidate quasi 111 mila pensioni : - 8 - 3% : Nel primo trimestre 2018 sono state liquidate 110.997 pensioni con un calo dell'8,3% rispetto allo stesso periodo del 2017. L'importo medio dell'assegno è nel primo trimestre di 1.093 euro in aumento ...

Samsung - utili record nel Primo trimestre : Teleborsa, - Risultati del 1° trimestre oltre le attese per Samsung Electronics, colosso tech nella produzione di smartphone e componentistica. La società coreana beneficia del boom nell'esportazione ...

Deutsche Bank : utili Primo trimestre crollano -79% - giù anche il fatturato : Nel primo trimestre dell'anno, gli utili netti di Deutsche Bank hanno sofferto un crollo del 79% su base annua, a 120 milioni di euro, molto al di sotto dei 376 milioni di euro previsti dal consensus.

Samsung - utili record nel Primo trimestre : Risultati del 1° trimestre oltre le attese per Samsung Electronics , colosso tech nella produzione di smartphone e componentistica. La società coreana beneficia del boom nell'esportazione di memory ...

Corea del Sud : crescita Pil al 2 - 8% annuo nel Primo trimestre : L'economia sudCoreana ha registrato nei primi tre mesi dell'anno un'espansione dell'1,1% sequenziale, dopo la contrazione dello 0,2% del quarto trimestre , e il progresso dell'1,5% del terzo, , in ...

Twitter sorprende nei conti - sopra le attese il Primo trimestre : MILANO - Vanno meglio delle previsioni i conti di Twitter nel primo trimestre dell'anno. La società fondata da Jack Dorsey nei primi tre mesi dell'anno ha registrato 61 milioni di profitti, o 8 ...