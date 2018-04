“Presto!” GF | malore e diretta sospesa Esce in ambulanza Cade a terra all’improvviso

caffeinamagazine

: Ha avuto un malore ed è svenuta ma per fortuna niente di grave , è uscita per dei controlli speriamo torni presto - Vale_EmisK : Ha avuto un malore ed è svenuta ma per fortuna niente di grave , è uscita per dei controlli speriamo torni presto - Raffipaffy : Ho saputo stamattina del malore del Presidente Giorgio Napolitano TT si deve riprendere presto Poi oggi è un giorn… - Gianneroazzurro : RT @cmoriz: godere per il malore di un 92enne solo perchè si hanno idee politiche opposte fa vomitare, ma presto vi renderete conto che se… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Paura eal Grande Fratello, una concorrente è svenuta sotto gli occhi degli altri concorrenti e, a quanta pare, sarebbe anche stata trasportata fuori dalla Casa per gli accertamenti del caso. “Sarà stata aper due o tre minuti“: così avrebbe commentato la vicenda Simone Coccia Colaiuta, uno dei primi a prestare soccorso. Stando a quanto si apprende, la concorrente sarebbe svenuta intorno alle ore 12.00. La conferma è poi arrivata dalla stessa ragazza, la giovanissima Alessia Prete qualche ora dopo. La concorrente è rientrata in Casa verso le 14.00, facendo sapere che la causa delè stata l’eccessiva “tensione addominale” e che “ora sto bene“. La giovane è entrata nella casa durante la prima puntata del reality e ha colpito per la sua bellezza. Alessia nasce il 27 dicembre 1995 a Torino ed è una studentessa in scienze statistiche. La ragazza ha partecipato a ...