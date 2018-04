Preparava un attentato | un estremista islamico arrestato a Napoli 

Fermato a Napoli un immigrato del Gambia : Preparava un attentato : Brillante operazione di intelligence delle nostre forze dell’ordine che hanno bloccato un immigrato del Gambia, richiedente asilo in Italia. L’uomo

BERLINO - SVENTATO ATTENTATO ALLA MEZZA MARATONA/ Ultime notizie - 6 arresti in rete Amri : “Preparavano attacco” : BERLINO, SVENTATO ATTENTATO ALLA MEZZA MARATONA: Germania, Ultime notizie e 6 arresti. Fermati presunti jihadisti della rete di Anis Amri: “preparavano attacco per oggi"(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 17:56:00 GMT)

Terrorismo - l'avvocato di Halili : "Non Preparava alcun attentato" : "Nelle carte dell'indagine non c'è traccia di attività preparatorie alla commissione di attentati". E' quanto afferma il difensore di Halili Elmahdi, il giovane arrestato mercoledì a Torino dalla polizia per Terrorismo. "Non risulta nemmeno - afferma l'avvocato Enrico Bucci - che Halili abbia esortato qualcuno a compiere azioni violente. Ci sono solo dei discorsi e dei commenti che, fra l'altro, a volte capita di sentire in giro".

Rassegna stampa 2.3.2018. Terrorista macedone Preparava attentato in Italia : condannato : 'Chi non sostiene centrodestra farà passare legge su ius soli' Repubblica cronaca interni. Treviso, marito e moglie pensionati uccisi in giardino a colpi di spranga e pugnale. Il delitto scoperto ...