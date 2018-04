Preparava un attentato | estremista islamico arrestato a Napoli 

Preparava un attentato - un estremista islamico arrestato a Napoli : Era pronto per compiere un attentato. La procura di Napoli ha disposto l’arresto di un immigrato del Gambia nell’ambito di un’indagine antiterrorismo sviluppata congiuntamente da polizia. L’uomo aveva chiesto asilo politico ma la pratica per la concessione era ancora in valutazione. Dalle indagini è emerso che l’estremista islamico stava progettand...

BERLINO - SVENTATO ATTENTATO ALLA MEZZA MARATONA/ Ultime notizie - 6 arresti in rete Amri : “Preparavano attacco” : BERLINO, SVENTATO ATTENTATO ALLA MEZZA MARATONA: Germania, Ultime notizie e 6 arresti. Fermati presunti jihadisti della rete di Anis Amri: “preparavano attacco per oggi"(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 17:56:00 GMT)

Terrorismo - l'avvocato di Halili : "Non Preparava alcun attentato" : "Nelle carte dell'indagine non c'è traccia di attività preparatorie alla commissione di attentati". E' quanto afferma il difensore di Halili Elmahdi, il giovane arrestato mercoledì a Torino dalla polizia per Terrorismo. "Non risulta nemmeno - afferma l'avvocato Enrico Bucci - che Halili abbia esortato qualcuno a compiere azioni violente. Ci sono solo dei discorsi e dei commenti che, fra l'altro, a volte capita di sentire in giro".

Rassegna stampa 2.3.2018. Terrorista macedone Preparava attentato in Italia : condannato