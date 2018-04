Prende a cinghiate i passanti | poi dice di essere dell' Isis | fermato marocchino

ilgiornale

(Di giovedì 26 aprile 2018) Un uomodi 28 anni è stato arrestato martedì sera a Treviglio, in provincia di Bergamo, per aver aggredito aalcuni, nella zonaa stazione ferroviaria. L'uomo, una voltadalle forze'ordine, ha ferito due agentia polizia di Stato e ha afdi appartenere all'.Per sedarlo e ricondurlo alla ragione, riferisce Il Giorno, i poliziotti sono stati costretti a richiedere l'intervento di autoambulanza. Prima di venirel'uomo, che poi è risultato aver agito sotto effetto di stupefacenti, aveva aggredito una ragazza e poi un gruppo di minorenni.Sempre il 24 aprile i carabinieri del nucleo operativo radiomobilea città lombarda hanno arrestato un pregiudicato 21enne, sempre, che aveva tentato di scippare una 17enne che si trovava a bordo di un treno mentre tornava a casa da scuola. Il maghrebino, irregolare in ...