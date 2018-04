Premio Venezia | i vincitori

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 aprile 2018), 25 apr. (Adnkronos) – La seconda edizione delsi è tenuta nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. A presentare l’evento è stato il sindaco diLuigi Brugnaro: “Abbiamo immaginato di farvi vedere le persone belle di questa città, facendo una selezione di azioni o comportamenti meritori per dimostrare che la città metropolitana esiste, così come sono ancora forti e radicati i valori di libertà e giustizia che la Repubblica Serenissima, la prima repubblica democratica in Europa, ha sempre difeso. Grazie a tutte le categorie e a tutti i sindaci metropolitani, che rappresentano un baluardo di lavoro costante e continuo e grazie alla Prefettura e alla Procura della Repubblica. In questi anni hanno svolto un lavoro molto difficile, dimostrando quantofosse autorevole e mai autoritaria, capace di accogliere e mai di impedire. ...