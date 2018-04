Precipita per 600 metri | morto alpinista sull' Ortles

Algeria - Aereo militare con 200 persone a bordo Precipita in autostrada : «Nessun sopravvissuto» : Strage in Algeria. Un Aereo militare di fabbricazione russa con a bordo «più di 200 persone» si è schiantato nei pressi dello scalo militare di Boufarik, nel governatorato...

Precipita da un traliccio dell'alta tensione : muore operaio : Tragedia sul lavoro in via Campolongo a Val Liona (Vicenza). Un operaio 44enne, di origini campane, è Precipitato da un traliccio dell'alta tensione su cui stava lavorando a 12 metri d'altezza...

India - bus Precipita per 30 metri : morti 15 bimbi : Nuova Delhi, 9 apr. (AdnKronos/Dpa) – Almeno 15 bambini sono morti a bordo di un bus, precipitato in una gola nello Stato Indiano dell’Himachal Pradesh. Il veicolo stava percorrendo una strada di montagna quando è precipitato per una trentina di metri. Le vittime, secondo le informazioni diffuse, hanno tra i 6 e gli 11 anni. Diversi bambini sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale. Non è chiara la causa ...

Va alla ricerca di asparagi ma Precipita per 10 metri : anziano trovato morto in un dirupo : Il drammatico incidente nella provincia di Belluno. L'allarme è scattato quando i familiari non vedendolo tornare a casa hanno allertato i sanitari del Suem 118, il Soccorso alpino e i vigili del fuoco.Continua a leggere

“Sta male”. Paura in diretta per Giò Giò. Ballando con le stelle - la puntata della “pace” tra il costumista e Ivan Zazzaroni Precipita all’improvviso. A dare l’annuncio Milly Carlucci - le su condizioni : Ballando con le stelle, tensione in studio per un malore a Giovanni Ciacci. È successo poco dopo l’esibizione del costumista ed esperto di tendenza, sempre più beniamino del pubblico e che ieri ha firmato la pace con Ivan Zazzaroni, il giornalista sportivo e opinionista che dalla prima puntata ha preso di mira la coppia che Ciacci forma con Todaro. A dare l’annuncio in diretta televisiva è stato dato dalla padrona di casa stessa di ...

GENOVA - 24ENNE CADE DAL MURETTO E MUORE/ Precipita per recuperare la felpa fuori dalla discoteca : GENOVA, 24ENNE CADE dal MURETTO e MUORE: tragico destino per un giovane ecuadoriano fuori dalla discoteca Estrella. Stava cercando di recuperare la felpa ma ha perso l'equilibrio...(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 12:49:00 GMT)