Pranzo detox in ufficio | una ricetta al giorno con le mele

meteoweb.eu

: Pranzo #detox per due. Fusilli integrali con pomodorini e cipolla. Buon appetito! #stiledivita #lifestyle… - villano_sandra : Pranzo #detox per due. Fusilli integrali con pomodorini e cipolla. Buon appetito! #stiledivita #lifestyle… - peripericatania : Aria aperta e buon cibo in programma con Caldera - Tamara80174805 : ?Tralalero tralala la piadina mi va’... ?Anche oggi pranzo veloce... ?Piadina integrale con pomodorini tonno e insa… -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Con l’arrivo del caldo al via ilper chi mangia in, con tanti consigli per preparare piatti leggeri e gustosi con le. A suggerire unaper ognidella settimana e’ la nutrizionista Elisa Escorihuela, docente dell’Universita’ di Alicante che ha stilato un vero e proprio decalogo alimentare per affrontare all’insegna del benessere i pasti al lavoro fuori casa. Innanzitutto occorre cercare di non saltare i pasti, scegliere l’acqua al posto di bevande zuccherate, optare sempre per la frutta come dessert, contenere il consumo di sale, utilizzare metodi di cottura sani privilegiando piastra, vapore, forno, wok e cartoccio. E ancora evitare di ricorrere ai distributori automatici per la propria pausa, contenere il consumo dei caffe’ giornalieri, svolgere un’attivita’ fisica regolare, godersi il ...