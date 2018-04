Porto Recanati | controlli contro lo spaccio di stupefacenti all' Hotel House

Ossa rinvenute a Porto Recanati : forse appartengono a Camey Mossamet : Camey MOssamet aveva 15 anni e un grande sogno: giocare a calcio. Il 22 maggio 2010 , però, la ragazza del Bangladesh svanì nel nulla. Quarto Grado Files indaga sulla sua sparizione ripercorrendo i ...

Violenza sessuale a Porto Recanati - si stringe il cerchio sul branco : Porto Recanati, 7 aprile 2018 - Si stringe il cerchio intorno al gruppo di nordafricani che la notte di Pasqua avrebbe aggredito e violentato due 17enni , una di un paesino dell'entroterra fermano, l'...

Violenza sessuale - due ragazze aggredite fuori dalla discoteca a Porto Recanati : Porto Recanati, 5 aprile 2018 - Doveva essere una serata spensierata in discoteca, invece si è trasformata in una notte da incubo, in cui sono state aggredite dal branco e hanno subito Violenza ...

Porto Recanati - ossa in un pozzo : secondo corpo è di un bambino : Si infittisce il giallo del ritrovamento di ossa umane in un pozzo a Porto Recanati. Potrebbe appartenere a un bambino di 8-10 anni, non si sa se maschio o femmina, uno dei due corpi i cui resti...

Ossa ritrovate a Porto Recanati : forse anche un bambino nel pozzo degli orrori : Porto Recanati - Due cadaveri e uno potrebbe essere quello di un bambino. Oltre all'adolescente bengalese scomparsa ad Ancona nel 2010, nel pozzo nei pressi del grattacielo multietnico Hotel House a ...

Ossa ritrovate a Porto Recanati : forse anche un bambino nel pozzo degli orrori : Non lontano dal grattacielo multietnico Hotel House sono state rinvenute altre trenta Ossa. Per gli inquirenti potrebbero appartenere a due corpi

Forse bambino uno corpi Porto Recanati : ANSA, - Porto Recanati , MACERATA, , 31 MAR - Potrebbe appartenere a un bambino di 8-10 anni, non si sa se maschio o femmina, uno dei due corpi i cui resti stanno affiorando nei dintorni del ...

FOSSA COMUNE Porto RECANATI/ Trovate altre 30 ossa : "sono resti umani di un bambino" : Fossa COMUNE PORTO RECANATI: continuano i macabri ritrovamenti intorno al condominio multietnico Hotel House. Dagli scavi vengono alla luce altre 30 ossa: apparterrebbero ad un bambino. (Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 19:07:00 GMT)

Porto Recanati - gli scavi portano alla luce le ossa di un bambino di 8-10 anni e di un’adolescente : Porto Recanati, gli scavi portano alla luce le ossa di un bambino di 8-10 anni e di un’adolescente Appartengono a due soggetti molto giovani i resti rinvenuti in quattro giorno di scavi, di cui una potrebbe essere la 15enne Cameyi Mossamet, scomparsa nel 2010. Già allora le indagini condussero nei pressi dello stesso casolare.Continua a […]

Porto Recanati - gli scavi portano alla luce le ossa di un bambino di 8-10 anni e di un’adolescente : Appartengono a due soggetti molto giovani i resti rinvenuti in quattro giorno di scavi, di cui una potrebbe essere la 15enne Cameyi Mossamet, scomparsa nel 2010. Già allora le indagini condussero nei pressi dello stesso casolare.Continua a leggere

Porto Recanati - ossa in un pozzo : secondo corpo è di un bambino : Si infittisce il giallo del ritrovamento di ossa umane in un pozzo a Porto Recanati. Potrebbe appartenere a un bambino di 8-10 anni, non si sa se maschio o femmina, uno dei due corpi i cui resti ...

Porto Recanati - trovate altre 30 ossa : “Secondo corpo forse è di un bambino” : altre 30 ossa, tra cui un bacino, costole, dita e un avambraccio, sono state trovate durante il quarto giorno di scavi intorno al condominio multietnico Hotel House a Porto Recanati, provincia di Macerata. Il secondo corpo, secondo l’ipotesi degli inquirenti, potrebbe appartenere a un bambino di 8-10 anni, non si sa se maschio o femmina. Le sue ossa, molto più piccole, sono già state ispezionate da un medico legale. Mentre il primo dei due ...

Ossa umane trovate a Porto Recanati : nel terreno ci sono resti di più persone : Da subito la vicenda si è configurata per la brutalità ed ha fatto velocemente capolino sulle prime pagine di cronaca italiane. Dopo il primo ritrovamento di un osso un femore per la precisione ...

Le ossa trovate in un pozzo vicino a Porto Recanati potrebbero essere di una ragazza bengalese scomparsa nel 2010 : Il 28 marzo in un pozzo a Santa Maria in Potenza di Porto Recanati, in provincia di Macerata, sono state trovate ossa umane, in circa cinquanta frammenti: finora le indagini hanno appurato che si tratta dei resti di almeno due persone The post Le ossa trovate in un pozzo vicino a Porto Recanati potrebbero essere di una ragazza bengalese scomparsa nel 2010 appeared first on Il Post.