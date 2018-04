Pmi : Cna Treviso - le banche non finanzino solo le società per azioni (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "In questo senso i confidi, mediante l’attività di rilascio delle garanzie mutualistiche utili per l’accesso al credito, svolgono un implicito ruolo di sostegno non solo al mondo delle PMI, ma anche al sistema bancario stesso, tanto più prezioso in una fase, quale quella

Pmi : Cna Treviso - le banche non finanzino solo le società per azioni : Treviso, 26 apr. (AdnKronos) – “Il costo del denaro rimane basso ma gli istituti di credito hanno adottato dei rating più stringenti; ne deriva che la stretta creditizia non si è allentata per le imprese. Molti titolari di impresa ricevono dei ‘no” quando vanno in banca”. Lo afferma Rudy Bortoluzzi, direttore della cooperativa di garanzia artigiana Canova, che fa il punto su uno dei temi caldi del mondo ...

Pmi : Cna Treviso - le banche non finanzino solo le società per azioni (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Quando il nostro confidi stimola gli istituti di credito a fare la loro parte a sostegno delle imprese ‘ aggiunge il direttore del Canova ‘ lo fa partendo da un dato di realtà: è il confidi stesso a rischiare il suo patrimonio per sostenere le imprese che meritano di stare sul mercato, fungendo da garanzia alla banca per gli affidamenti. Pertanto, non va affatto bene che le banche ...

Pmi : Cna Treviso - le banche non finanzino solo le società per azioni (3) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “In questo senso i confidi, mediante l’attività di rilascio delle garanzie mutualistiche utili per l’accesso al credito, svolgono un implicito ruolo di sostegno non solo al mondo delle PMI, ma anche al sistema bancario stesso, tanto più prezioso in una fase, quale quella attuale, in cui sembra tramontare il ‘banco centrismo” che ha da sempre caratterizzato il fenomeno ...

Corrarati - Cna Bz - - Pmi in crisi liquidità : BOLZANO, 14 APR - "Cosa ci serve dalle banche per fare il nostro mestiere di imprenditori? Serve che ciascuno faccia al meglio il proprio compito, all'interno delle regole". Lo ha detto Claudio ...

