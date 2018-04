Pitti Uomo 94 | COS è special guest con una capsule

gqitalia

(Di giovedì 26 aprile 2018) COS, il marchio svedese dalle linee pulite ed essenziali, sarà presente a94, il prossimo giugno, come uno degli ospitii scelti dalla manifestazione fiorentina dedicata alla moda maschile. Per il suo debutto il brand, ha annunciato il lancio di Soma, unacollection di capi d’abbigliamento da, che verrà presentata sotto forma di arte coreografica. O meglio una performance concepita dal coreografo britannico Wayne McGregor, per celebrare la forma e la funzionalità dei capi stessi. “Per COS,celebra la creatività, l’artigianalità e il menswear all’avanguardia. È un onore presentare Soma a Firenze e siamo ugualmente entusiasti di poter condividere il lavoro con un pubblico più ampio a livello internazionale online”, ha dichiarato Karin Gustafsson, Direttore Creativo di COS. Soma racchiuderà l’estetica e i valori ...