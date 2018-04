Pfas | Zaia propone nomina di Nicola Dell' Acqua commissario 2

Pfas : Zaia propone nomina di Nicola Dell'Acqua commissario : Venezia, 26 apr. (AdnKronos) - E’ arrivata la nomina commissariale per l’emergenza Pfas in Veneto. E’ di queste ore la lettera di Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha inviato alla Regione “lo schema di ordinanza”. Nel docu

Pfas Veneto - il Cdm dichiara lo stato di emergenza. Zaia : “Persi un sacco di mesi” : Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per i Pfas in Veneto, con la contestuale nomina di un commissario. Lo ha reso noto il presidente della Regione, Luca Zaia. Le sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) sono usate come impermeabilizzanti per tessuti e pentole. Si sospetta che siano cancerogene. In Veneto hanno contaminato le acque fra le province di Vicenza, Padova e Verona. “Dico che il tempo è galantuomo – si ...