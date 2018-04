Peso delle tasse sui salari | l' Italia è al terzo posto nella classifica mondiale

Liverpool - Alfie : sosPeso con un cavillo il distacco delle macchine - L'Italia concede la cittadinanza al bimbo : Italia concede cittadinanza al piccolo Alfie - I ministri Angelino Alfano e Marco Minniti hanno concesso la cittadinanza italiana al piccolo Alfie. In tale modo il governo italiano auspica che l`...

Milan - incontro UEFA : sanzioni a giugno. Fassone : 'DiPeso delle precedenti gestioni' : Al termine della mattinata a Nyon, l'ed rossonero Marco Fassone ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 . "Era un incontro, il terzo con questa commissione, per un aggiornamento economico sulla ...

Il Peso delle regionali sulla formazione del nuovo Governo : La commistione tra campagna elettorale e rilevazione del peso dei partiti ci starebbe in politica, non quando il paese non ha un Governo sostenuto da una maggioranza, frutto di accordi chiari, non ...

FISCO - SPesoMETRO LIGHT/ Inviate 1 - 3 miliardi di fatture all’Agenzia delle Entrate : FISCO, con lo SPESOMETRO LIGHT sono state Inviate all'Agenzia delle Entrate 1,3 miliardi di fatture. Si è ancora in tempo per evitare le sanzioni più pesanti(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 16:01:00 GMT)

SPesometro Agenzia delle Entrate/ Oggi ultimo giorno poi scatta la sanzione di 2 euro a fattura : Spesometro 2018, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate va fatta entro Oggi. Poi scatta la sanzione pari a 2 euro a fattura. Difficoltà per i commercialisti(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 11:11:00 GMT)

Problemi invio sPesometro : proroga possibile per errore 503 e non solo sul sito Agenzia delle Entrate? : Non pochi Problemi invio spesometro si stanno verificando in queste ore: non a caso, visto che per oggi 6 aprile è prevista la scadenza ultima (già prorogata a fine marzo) per la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute dalle partite IVA, così come previsto dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016. Cosa sta succedendo in particolare al software dedicato sul sito dell'Agenzia delle ...

SPesometro leggero - ultimi giorni per l’invio all’Agenzia delle Entrate : Mancano ormai pochi giorni al termine per la comunicazione all’Amministrazione Finanziaria dello Spesometro, i dati relativi alle fatture emesse e ricevute, e registrate nel secondo semestre 2017 e per effettuare le correzioni delle comunicazioni relative al primo semestre. L’adempimento dello Spesometro è stato introdotto a suo tempo con lo scopo di contrastare l’evasione dell’Iva affiancato successivamente anche dalla comunicazione delle ...

F1 Wiliams - Lowe : «Il Peso delle auto deve essere ridotto» : TORINO - Il direttore tecnico della Wiliams, Paddy Lowe, teme che la crescita del peso delle auto sia il maggiore ostacolo allo sviluppo della Formula 1. ' Se dovessi scegliere una cosa da cambiare ...

Massimiliano Morra : età - altezza e Peso. La moda - la televisione e le accuse per molestie : chi è il sexy attore delle fiction : Massimiliano Morra rappresenta uno dei volti indiscussi delle fiction Mediaset. Forse non tutti sapete che ha partecipato per gioco a un concorso di bellezza e lo ha vinto. Nel 2010 Massimiliano stato eletto Il più bello d’Italia e subito è stato notato e proposto come attore, anche se aveva già all’attivo una carriera come modello (ha sfilato per Carlo Pignatelli e Calvin Klein). È stato notato da un talent scout e ha ...