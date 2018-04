PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 24 aprile 2018 : Bilancia in arrivo novità - Pesci ottimo momento : Oroscopo di PAOLO Fox di oggi, martedì 24 aprile 2018. Previsioni segno per segno: Leone attenzione ai soldi, Acquario in grande forma. Quali saranno i segni più fortunati in amore?(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 15:31:00 GMT)

Anatomia di una canzone : Pesci - di Maria Antonietta : “Il brano ruota attorno al tema dell’aspettativa e della delusione” dice Maria Antonietta, l’autrice di Pesci. Leggi

Ambiente : oggi è la giornata mondiale dei Pesci : Si celebra oggi in tutto il mondo la giornata della migrazione dei pesci, un evento importante per l’Ambiente ma ancora poco conosciuto e trascurato (talvolta deriso) soprattutto da parte delle istituzioni che gestiscono i fiumi ed i torrenti. Dighe, briglie ed opere fluviali in genere, sbarrano i corsi d’acqua ed impediscono ai pesci migratori di risalire ai luoghi dove sono nati per riprodursi (spesso morendo poco dopo, come è il ...

L'ascensore dedicato ai Pesci sul Po - così superano la diga per riprodursi : ... è il simbolo del World Fish Migration Day, la giornata internazionale dedicata alla migrazione ittica, fenomeno così importante da esser celebrato in tutto il mondo - il 21 aprile - e da convincere ...

Colesterolo : Pesci grassi e olio di camelina riducono il rischio di malattie cardiovascolari : I ricercatori dell’University of Eastern Finland hanno studiato gli effetti del consumo di olio di camelina e di pesci grassi sulle dimensioni e la composizione delle lipoproteine del Colesterolo. La lipoproteina HDL è conosciuta come “Colesterolo buono”, anche se gli effetti sulla salute delle particelle HDL dipendono dalla loro dimensione e composizione. Studi precedenti hanno dimostrato che grandi particelle HDL sono associate ad un rischio ...

Pesci : “Preferirei avere una goccia di fortuna piuttosto che un barile di cervello”, diceva il filosofo greco Diogene. Per fortuna, Pesci, nelle prossime settimane non dovrai affrontare questa scelta. Secondo la mia lettura dei segnali cosmici,... Leggi

Venditti : un concerto evento all'Arena di Verona per festeggiare i 40 anni di 'Sotto il Segno dei Pesci' : Egli stesso ha definito questo album come la sua svolta musicale e il suo disco più importante, in cui si trovano tutte le sue tematiche principali, come ad esempio la politica, la droga, l'amicizia ...

Antonelo Venditti : «Sotto il segno dei Pesci è stata la mia svolta musicale - Il mio disco più importante - e torno a suonarlo live» : Sono passati 40 anni da quando ANTONELLO Venditti pubblicava “Sotto il segno dei Pesci”. Ricordate quell’anno? Era un momento storico durissimo, il culmine delle BR e poche luci in fondo al tunnel. Questa manciata di canzoni di Antonello, ben prodotte da Michelangelo Romano e con una copertina firmata da Mario Convertino essenziale e iconica, escono l’8 marzo 1978 in un momento sociale di tensioni fortissime e in cui la speranza, la voglia di ...

Venditti - 'Sotto il segno dei Pesci' compie 40 anni : grande festa con concerto-evento all'Arena di Verona : L'album 'Sotto il segno dei pesci' festeggia i 40 anni dalla sua pubblicazione, e Antonello Venditti è pronto a festeggiare la ricorrenza con un concerto evento all'Arena di Verona il 23 settembre, in ...

Pesci : Posso suggerirti di prendere lezioni di santa ghiottoneria da un Toro? O magari qualche dritta d’illuminato egoismo da uno Scorpione? Potresti disporre di nuove risorse, ma ti stai dando poco da fare. Perché? Forse non stai chiedendo abbastanza.... Leggi

