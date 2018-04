optimaitalia

: Pericolo ragno violino: dove vive in Italia, nessuna bufala - wordweb81 : Pericolo ragno violino: dove vive in Italia, nessuna bufala - OptiMagazine : Pericolo #ragnoviolino: dove vive in Italia, nessuna bufala - evyna : Pericolo ragno violino: cosa fare se si viene morsi e come riconoscerlo - -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Torna agli onori della cronaca iline qualeeffettivo si corre per un suo morso?all'orizzonte questa volta: la recente vicenda di un vigile urbano che a Terni ha rischiato grosso proprio per una puntura dell'animale è reale, come ci racconta pure IlMesaggero.it.inil? Stiamo parlando, purtroppo, di un esemplare molto velenoso che si trova in tutte le regioni d', in particolar modo durante la primavera e l'estate. L'aspetto distintivo che lo differenzia dai comuni ragni è la presenza di sei occhi (al posto degli 8 standard). Il suo nome scientifico è Loxosceles rufescens e ha un colore marrone-giallastro. Le dimensioni sono contenute tra i 7 e i 9 mm.Quali sono i luoghi prediletti dal? Più che probabile trovarlo in giardino (ed in effetti il caso del morso al vigile di ...