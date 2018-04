Pericolo ragno violino | cosa fare se si viene morsi e come riconoscerlo

laragnatelanews

(Di giovedì 26 aprile 2018) Si torna a parlare del, l’aracnide che ama le temperature calde e riappare con la bella stagione. “Sono vivo per miracolo grazie alla professionalità dell’equipe guidata da Daniela Francisci” così si pronuncia il vigile di 59 anni morso da questo tipo di, salvato in ospedale a Terni. Si tratta di uno dei pochi ragni velenosi presenti in Italia e l’uomo è stato morso mentre svolgeva dei lavori in casa. Mettendo le mani dentro un sacco di gesso ha visto il piccoloche gli camminava sul braccio, un attimo e lo scaccia via senza aver nessun segnale del morso. Dopo qualche giorno però arrivano i primi sintomi: il braccio gonfio, croste sulla pelle e febbre. Quando poi arriva in ospedale la situazione è ormai grave. “Il paziente – spiega il Santa Maria in una nota ufficiale – era stato ricoverato nel reparto di malattie infettive in condizione di ...