Perché gli ex a volte ritornano

Frizzi - no del sindaco di San Giovanni Rotondo alla statua : 'Ecco Perché non la vogliamo' : Stop alla statua in memoria di Fabrizio Frizzi a San Giovanni Rotondo , in provincia di Foggia. Ad annunciarlo è il sindaco Costanzo Cascavilla che in una dichiarazione spiega i motivi del suo diniego.

“Perché ha sempre una penna in mano?”. Aida Nizar è entrata al Grande Fratello - ma questa domanda già attanaglia il pubblico. Ecco la storia di questo ‘vezzo’ della spagnola che ha subito suscitato curiosità : E dopo una settimana, Aida Nizar è riuscita a entrare nella Casa del Grande Fratello. Pardon, il ciclone Aida Nizar. La showgirl spagnola sarebbe dovuta entrare durante la prima puntata, ma il suo ingresso è stato posticipato di sette giorni da Barbara D’Urso perché la 42enne è arrivata in ritardo davanti alla porta rossa e ha perso troppo tempo a salutare il pubblico, facendo innervosire parecchio Cristiano Malgioglio, opinionista ...

Perché scegliere Pink come donna dell'anno è rivoluzionario : Da "donna più sexy del mondo" infatti si è passati a "Persona più bella del mondo" dove l'aggettivo bello semanticamente si espande e raccoglie i concetti di "Forza, umanità e talento". A spiegare la ...

Perché è importante raccontare ai nostri figli le “storie di famiglia” : Questo blog è stato pubblicato su HuffPostUsa ed è stato tradotto da Milena SanfilippoBy Tamsin KellyTutti hanno una storia –e i bambini amano ascoltare i racconti di famiglia. Le piccole disavventure dei loro primi anni di vita (adorano essere i protagonisti), come si sono incontrati mamma e papà, le birichinate che hai combinato alla loro età e quello che hai fatto ai "bei vecchi tempi", sono le storie che i ...

Bobby Solo/ Ma Perché non vuole vedere la figlia? Il pubblico da casa vuole spiegazioni : Bobby Solo, dopo aver risposto alle dichiarazioni di sua figlia Veronica Satti, ha detto la sua anche su Cristiano Malgioglio, promettendo velatamente di rivolgersi ai suoi legali.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 22:10:00 GMT)

“Ma sapete cosa gli ha fatto Romina ad Al Bano?”. Loredana Lecciso al vetriolo contro la Power : “Chiedete a lei Perché si è ammalato…” : Non sembra placarsi il triste teatrino tra Loredana Lecciso, Al Bano Carrisi e Romina Power. I tre, probabilmente disgustati dal clamore mediatico che si amplifica giorno dopo giorno (anche grazie ai salotti dei programmi di attualità trash) non riescono a uscire da quello che è un gioco delle parti in cui è praticamente impossibile uscirne. L’ultima uscita, solo in ordine di tempo è quella capitata a Pomeriggio 5 in cui si parla della ...

Figlio di due madri - ecco Perché si può iscrivere all'anagrafe : Con una decisione coraggiosa dal punto di vista politico e innovativa dal punto di vista giuridico il Sindaco di Torino questa mattina ha registrato, per la prima volta, tre bambini come figli di ...

“Perché è stata ricoverata”. Malore Bianca Atzei - la notizia ufficiale : la cantante era finita all’ospedale saltando gli impegni in tv e preoccupando i fan : Avrebbe dovuto prendere parte alla puntata di Domenica Live in onda il 22 aprile su Canale 5, ma Bianca Atzei si è vista costretta a rinunciare all’ospitata per motivi di salute. Come ha spiegato Barbara d’Urso durante la sua trasmissione, infatti, la cantante nella notte tra sabato 21 e domenica 22 aprile in seguito a un Malore è stata portata al pronto soccorso. La cantante, ed ex naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei ...

L’ex compagna di Bobby Solo ecco perchè non parla con la figlia : Mimma Foti l’ex compagna di Bobby Solo e madre di Veronica, racconta a “Domenica Live” il distacco tra Bobby Solo e la figlia, ora nella casa del Grande Fratello. A tredici anni, stando ai racconti fatti da Veronica, confermati ora dalla madre, Bobby Solo, dopo una discussione, ha riportatola figlia a casa e ha chiuso i rapporti. «Veronica è stata una figlia voluta. La storia è durata circa cinque/sei anni, poi sono andata via, avevo ...

Francesca Cipriani - pensione di invalidità alla mamma. «Ma gliel'hanno tolta Perché è venuta in tv» : ROMA - «A mia madre solo perché è venuta da te in trasmissione per difendermi, ed è stata molto felice di farlo, hanno tolto la pensione di invalidità. Volevo...

Bullismo - succede Perché non conosciamo i nostri figli : A Lucca, gli studenti dell’Istituto tecnico commerciale Carrara che avevano minacciato il professore d’italiano mettendo in rete il video della loro bravata, saranno sospesi fino alla fine dell’anno, non saranno ammessi agli scrutini e quindi bocciati. Decisione quasi scontata, considerata la gravità dell’accaduto e le più che prevedibili reazioni dell’opinione pubblica. Non solo dei colleghi del professore ...

«Bobby Solo - ecco Perché non parla con nostra figlia». Lo sfogo della madre di Veronica Satti : «Veronica è stata una figlia voluta. La storia è durata circa cinque/sei anni, poi sono andata via, avevo ventiquattro anni, avevo bisogno di crescere. E a dirla tutta, è stato più Bobby Solo a volere Veronica, io ero molto giovane».Mimma Foti, ex compagna di Bobby Solo e madre di Veronica, racconta a Domenica Live il distacco tra Bobby Solo e la figlia, ora nella casa del Grande Fratello. A tredici anni, stando ai racconti fatti da ...

Voto in Molise - Perché interessa tutti Alle 23 chiudono le urne : spoglio al via E l’M5S tenta di stanare la Lega : Le urne sono aperte fino alle 23, i candidati sono Andrea Greco (M5S), Donato Toma (Centrodestra), Carlo Veneziale (Centrosinistra) e Agostino Di Giacomo (Casapound), e il risultato potrebbe influenzare la formazione del governo nazionale