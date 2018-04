Pensione anticipata 2018-2034 | novità Lega? Calcolo uscita da data di nascita

Lavori usuranti - requisiti e domanda per la Pensione anticipata : Ultimi giorni per presentare le domande per accedere ai benefici dei Lavori usuranti. I lavoratori addetti a «lavorazioni particolarmente faticose e pesanti», che perfezionano il diritto al pensionamento anticipato nell’anno 2019, hanno tempo fino al 1° maggio prossimo per presentare la domanda di riconoscimento del beneficio all’Inps. Il decreto legislativo 67/2011 riconosce ai lavoratori addetti ad attività usuranti il diritto di andare in ...

Pensione anticipata da eliminare - si deve uscire dal lavoro solo per età Video : La #Pensione anticipata è il nome nuovo con cui, a partire dalla Legge Fornero, il sistema previdenziale riconosce le #Pensioni di anzianita'. Per le donne si va in Pensione con 41 anni e 10 mesi di contributi versati e per gli uomini con 42 anni e 10 mesi. Si tratta della misura distaccata da qualsiasi limite, soglia o requisito anagrafico e probabilmente la più contestata dai cittadini che nel tempo si sono visti aumentare gli anni di lavoro ...

Pensione anticipata 2018 - ultime novità oggi 23/4 : quota 100 e 41 - quale uscita? Video : Arrivano novita' dai programmi di riforma della #Pensione anticipata del M5S e della Lega sulla possibile adozione della #quota 100 e della quota 41 applicata a tutti i contribuenti e non limitata ai soli precoci. Infatti, è notizia degli ultimi giorni, che la Pensione anticipata con la doppia quota potrebbe mandare in Pensione l'Ape social, tanto faticosamente conquistato per aumentare la flessibilita' in uscita. L'anticipo pensionistico a ...

Quirinale - condannò i contabili per gli ammanchi nella tenuta presidenziale. Il giudice costretto alla Pensione anticipata : Negli anni Novanta aveva tirato in ballo Craxi e i finanziamenti milionari al cinema degli “amici”. Un terremoto, molte inimicizie, ma nulla più. A distanza di vent’anni ha alzato il dito fino al Colle, scoprendo – suo malgrado – che certe sentenze fanno male a chi le pronuncia. Questo si può dire di Stefano Imperiali, ormai ex magistrato della Corte dei Conti che ha sottoposto a giudizio due alti contabili del Quirinale, condannandoli, e ...

Ultime Pensione anticipata 2018 : novità quota 100 - uscita a quale età? Video : Sono molti i contribuenti prossimi alla pensione che sperano nel governo unitario tra il M5S di Di Maio e la Lega di Salvini e nell'introduzione della #pensione anticipata per quote, in particolare la #quota 100 e la quota 41 a tutti. E' notizia del giorno il possibile divorzio del leader della Lega dal centrodestra di Silvio Berlusconi: i dettagli sulle possibili alleanze politiche sono riportate da Il Messaggero che avanza l'ipotesi di un ...

Pensione Anticipata/ Inps - per Ape volontaria superate le 2.700 domande (ultime notizie) : Pensione Anticipata, l'Inps spiega che per l'Ape volontaria sono state presentate più di 2.700 domande. Più di 2.000 contenevano la richiesta di arretrati(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 16:21:00 GMT)

Pensione anticipata/ Quota 100 e Quota 41 mandano in soffitta l'Ape social : Inps e Pensione anticipata, ultime notizie. Quota 100 e Quota 41 rischiano di mandare in soffitta l'Ape social. I programmi di Lega e M5s sulla cancellazione della Legge Fornero(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 09:32:00 GMT)

Ultime Pensione anticipata 2018 : uscita quota 100 - ecco le novità di M5S e Lega Video : In arrivo novita' nelle proposte di #pensione anticipata a #quota 100 e a quota 41, non solo per i precoci, ma per tutti, della Lega e del M5S, i due partiti che potrebbero guidare il prossimo Governo. I due provvedimenti della quota di uscita andrebbero verso il superamento dei vincoli imposti dalla riforma delle #Pensioni di Fornero, ma la novita' del giorno è anche la possibile eliminazione dell'anticipo pensionistico Ape social che potrebbe ...

Pensione anticipata - Cgil : “superare legge Fornero”/ Uscita dal lavoro a 62 anni? “Sistema penalizzante” : Inps, per la Pensione anticipata tramite Ape volontaria presentate finora poco più di 1.700 domande. Oggi scadenza per richiedere gli arretrati in alcuni casi(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:26:00 GMT)

INPS E Pensione ANTICIPATA/ Ape volontaria - ultimo giorno per gli arretrati : INPS, per la PENSIONE ANTICIPATA tramite Ape volontaria presentate finora poco più di 1.700 domande. Oggi scadenza per richiedere gli arretrati in alcuni casi(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 13:28:00 GMT)

Ultime Pensione anticipata 2018 : novità quota 100 e 41 - uscita 'cara e iniqua'? Video : Quali possibilita' ci sono di veder applicata la #quota 100 e la quota 41 per tutti per garantire la #pensione anticipata agevolata per i contribuenti in uscita nei prossimi anni? Ne ha parlato il Presidente dell'Inps, Tito Boeri, nella trasmissione Mezz'ora in più di Rai 3 in merito al superamento dei vincoli della riforma Fornero e di adeguamento delle #Pensioni anticipate e di vecchiaia ai nuovi requisiti in vigore dal 1° gennaio 2019. Il ...

Ultime Pensione anticipata 2018 - uscita quota 98 e 99 : novità nota Inps Video : Novita' di uscita con #pensione anticipata, #Pensioni di vecchiaia e pensionamenti con la #quota 98 e quota 99 sono state definite dalla recente nota Inps numero 62 del 4 aprile 2018, in merito agli adeguamenti dei requisiti di accesso alle pensioni dettati dall'aspettativa di vita. Infatti, gli adeguamenti dei requisiti, secondo quanto prevede la legge 205 del 27 dicembre 2017 in applicazione della riforma Fornero, determineranno dal 1° gennaio ...