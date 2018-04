Pedica | pugno duro contro la Roma in Europa e ritorno a porte chiuse

romadailynews

(Di giovedì 26 aprile 2018)– Di seguito le parole di Stefano(Pd). “La Uefa, come fece con il Liverpool, deve sospendere ladalle competizioni europee e far giocare ala partita di mercoledì prossimo all’Olimpico. La violenza dentro e fuori dagli stadi va punita severamente. Fatti come quelli avvenuti prima della partita Liverpool-non devono mai più accadere. Non si può permettere a poche mele marce di rovinare il mondo dello sport”. “Non si può restare inermi davanti a tifosi che di fatto sono solo delinquenti- sottolinea-. Serve tolleranza zero e una società come labene ha fatto a prendere subito le distanze dai violenti. O si usa il, o la violenza è destinata a crescere a dismisura”. L'articololainproviene daDailyNews.