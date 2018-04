Pauley Perrette in lutto per l’addio a Abby Sciuto in NCIS 15 | “Sono triste | piango ogni

optimaitalia

: .@PauleyP Perrette in lutto per l'addio a #AbbySciuto in #NCIS 15: 'Sono triste, piango ogni giorno'… - OptiMagazine : .@PauleyP Perrette in lutto per l'addio a #AbbySciuto in #NCIS 15: 'Sono triste, piango ogni giorno'… - EmilieTWD : My new #drawing : Abby Sciuto -Pauley Perrette -

(Di giovedì 26 aprile 2018) L'addio ain15 sarà un momento molto emotivo e ricco di pathos per il pubblico del procedural, che dovrà salutare il personaggio cui è ormai affezionato sin dalla prima stagione, ma anche persarà molto dura dire addio al suo ruolo ormai storico.Dopo aver interpretato la scienziata forense nel legal drama della CBS dal 2003, l'attrice lascerà il cast per cercare nuove opportunità professionali. E nonostante si sia trattata di una scelta personale, ora il peso di questo addio si fa sentire.L'uscita di scena diè prevista con la fine della quindicesima stagione attualmente in corso, ormai alle porte per quanto riguarda la programmazione americana. Per laè tempo di fare i conti con una lunga parentesi che si chiude: "Mi rendeimmaginare un mondo senza. Mi rende davvero", ha dichiarato durante un'intervista a ...