I genitori diEvans incontreranno iresponsabile dell'Alder Hey Hospital di Liverpool per discutere del ritorno del piccolo a,dopo l'ultimo 'no' di ieri della Corte d'Appello di Londra a un trasferimento in Italia. Lo ha annunciato fuori dall'ospedaleTom, aggiungendo che il bambino continua a respirare, nel terzo giorno di distacco dalla ventilazione assistita permanente, "senza deterioramento" delle sue condizioni, anche se stamane appare "un pò debole" e non si è svegliato.(Di giovedì 26 aprile 2018)