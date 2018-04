Palozzi | sindaca Raggi ha paura del giudizio dei romani

romadailynews

(Di giovedì 26 aprile 2018): Campidoglio grillino ha deciso di rinviare referendum in autunno Roma – Di seguito la nota di Adriano, vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio. “Il Campidoglio grillino ha deciso di rinviare al prossimo autunno i referendum consultivi in materia di trasporto pubblico. Si tratta di una decisione fuori luogo, inopportuna, che non fa altro che confermare la debolezza politica e istituzionale della Giunta. Al netto delle giustificazioni, sciorinate dai pentastellati, e a prescindere dal merito del referendum su Atac, quello che impietosamente si palesa è che laha timore deldei”. L'articolohadeldeiproviene da RomaDailyNews.