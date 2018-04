Palma di Maiorca vieta le case in affitto ai turisti Il sindaco | Saremo un modello

huffingtonpost

(Di giovedì 26 aprile 2018) Se quest'estate avete in programma una vacanza a Mallorca, sappiate che trovare un posto letto sarà più difficile. A partire da luglio l'isola delle Baleari sarà la prima città spagnola are, a chi possiede un appartamento in città, di affittarlo ai. La misura, che risparmia solo ville eindipendenti che si trovino in aree protette o zone industriali, è volta a contrastare gli affitti in nero e arriva dopo le accese proteste dei residenti, stanchi di affitti sempre più alti.A causa della domanda crescente da parte dei visitatori stranieri, negli ultimi anni i prezzi per le locazioni a breve termine sono lievitati, con aumenti, dal 2013 a oggi, anche del 40%. Secondo quanto rivelato dal quotidiano spagnolo El País, solo 645 delle 11milavacanze offerte aihanno la licenza necessaria per farlo, ...