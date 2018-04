Palermo | centri d’impiego | “Il lavoro dovete cercarlo voi su internet”

Palermo : Sinistra Comune - salvare centro storico da centri commerciali : Palermo, 16 mar. , AdnKronos, Una proposta di deliberazione al sindaco di Palermo 'per salvare il centro storico dall'invasività delle grandi catene di distribuzione, che rischiano di trasformarlo in ...

Palermo : Sinistra Comune - salvare centro storico da centri commerciali : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) – Una proposta di deliberazione al sindaco di Palermo “per salvare il centro storico dall’invasività delle grandi catene di distribuzione, che rischiano di trasformarlo in un enorme fast food o centro commerciale a cielo aperto”. L’iniziativa è stata lanciata dal consigliere della prima circoscrizione Fabrizio Brancato (Sinistra Comune) ed è subito passata al vaglio del Consiglio di ...

Palermo : figlio dirigente Fn pestato - mai militato in centri sociali : Palermo, 26 feb. , AdnKronos, 'Io non ho mai militato in nessun centro sociale né ho mai frequentato questo luogo politico sedicente 'pacifista'. Come ho sempre spiegato non mi occupo di politica bensì di musica e anni addietro ho colto la possibilità, per due volte, di esibirmi anche nei loro centri'. A dirlo è Erik Ursino, figlio di Massimo, il segretario provinciale di Forza nuova ...

Palermo : Anomalia - figlio leader FN pestato frequenta centri sociali : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) – “A seguito di diverse segnalazioni avvenute in questi giorni riguardo l’esistenza di alcune foto circolanti sui social network”, il centro sociale Anomalia “rende nota la frequentazione dello spazio e dei suoi militanti da parte di Erik Ursino, primogenito dell’idea di Forza Nuova a Palermo”. “Le foto lo ritraggono prima in posa accanto a Carlo Mancuso ad una ...

Giornata di cortei. A Roma e Palermo in piazza l'antifascismo. A Milano Lega - FdI e i centri sociali : Tafferugli nella città lombarda tra giovani dei centri sociali e polizia, ma alla fine la Giornata con 119 manifestazioni in 30 province si chiude senza gravi violenze. Minniti: confermata la forza della democrazia italiana

Palermo : leader centri sociali - contro di noi castello accusatorio ridicolo : Palermo, 24 feb. (AdnKronos) – “La scarcerazione di Gianmarco e Carlo (i due indagati per l’aggressione ai danni del segretario provinciale di Forza Nuova Palermo Massimo Ursino, ndr) dimostra come la questione centrale sia la scelta fuori luogo della Digos e della Questura di Palermo che pur di attaccare i centri sociali si sono inventati un’operazione mediatica con un castello accusatorio ridicolo. La verità sta ...

Palermo - fermati 2 antagonisti per pestaggio Ursino/ Ultime notizie : Forza Nuova nel mirino dei centri sociali : Palermo, fermati due antagonisti per pestaggio Ursino. Le Ultime notizie: Forza Nuova nel mirino dei centri sociali. La tensione è alle stelle: sabato è previsto comizio di Roberto Fiore(Pubblicato il Thu, 22 Feb 2018 11:54:00 GMT)

Palermo - lo schiaffo dei centri sociali : "Militante Fn? Se l'è cercata..." : 'Non diamo voce alla politica della violenza - precisa - stiamo solo supportando queste persone. Guardando i fatti ci sembra che si possano sminuire i toni con cui è stata raccontata questa vicenda. ...

Palermo - lo schiaffo dei centri sociali : Militante Fn? Se l'è cercata... : Il selvaggio pestaggio di Massimo Ursino, il segretario provinciale di Forza Nuova, picchiato da almeno sei persone in pieno centro a Palermo, ha scatenato una vera e propria bufera politica. Gli inquirenti in questo momento stanno cercando di individuare i responsabili dell'aggressione che ha procurato un trauma cranico e la rottura del setto nasale al Militante di Forza Nuova. Nel corso della notte e in mattinata sono state perquisite ...