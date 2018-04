Palermo | al via ' ConFormazioni' | festival di danza e linguaggi  

Sicilia - al via l'International Jazz Day : previsti concerti ed eventi culturali tra Palermo - Catania e Siracusa : Numerosi gli appuntamenti promossi dall'Associazione Giovani per l'UNESCO nella sola giornata del 30 aprile: concerti, spettacoli, workshop e presentazioni che faranno risuonare tutta la penisola a ...

Palermo : boom di visitatori per 'la Via dei librai' (2) : (AdnKronos) - La Via dei Librai è organizzata dall’Associazione ‘Cassaro Alto’ e dal Comune di Palermo, con i partners: Comitato ‘Ballarò significa Palermo’ e ‘Progetto Albergheria e Capo insieme’; con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Centro per il libro e la lett

Palermo - incidente stradale in via Lanza Di Scalea : coinvolto ex calciatore rosanero : incidente in via Lanza di Scalea questa mattina. Un giovane di 33 anni si trova ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia. L'impatto è stato tra una Toyota e una Vespa. A ...

Palermo : Cassaro affollato per la 'Via dei librai' : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - Cassaro affollato, oggi a Palermo, per l'avvio della terza edizione della Via dei Librai. Da oggi e fino a lunedì 23 aprile, dalle 8 alle 24, tre giorni di festa, attività culturali, visite guidate, mostre, laboratori per bambini, concerti. Ma soprattutto, tre giorni d

Palermo : Cassaro affollato per la ‘Via dei librai’ : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) – Cassaro affollato, oggi a Palermo, per l’avvio della terza edizione della Via dei Librai. Da oggi e fino a lunedì 23 aprile, dalle 8 alle 24, tre giorni di festa, attività culturali, visite guidate, mostre, laboratori per bambini, concerti. Ma soprattutto, tre giorni di libri e librai, con le loro esposizioni lungo il Cassaro, nel cuore del percorso Arabo Normanno. Dai Quattro Canti fino al Piano della ...

DIRETTA / Palermo Avellino (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Palermo Avellino info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Delicata sfida al Barbera, 37^ giornata Serie B (oggi 21 aprile)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 14:31:00 GMT)

Palermo. Incidente in un cantiere in via Fortuna morto Emanuele Di Paola : Emanuele Di Paola, 69 anni, è morto in via Fortuna a Palermo cadendo da un’altezza di 8 metri. L’uomo, insieme

Palermo : torna sul Cassaro ‘La Via dei Librai’ (2) : (AdnKronos) – La Presidente dell’Associazione Cassaro Alto Giovanna Analdi ha soprattutto sottolineato la motivazione della crescita e del successo de La Via Dei Librai in questi tre anni: ‘ll Cassaro è diventato altro, non è più luogo di competizione tra commercianti, è al contrario un insieme di persone: commercianti, artigiani, abitanti (“¦) che formano una autentica squadra che collabora e si sostiene vicendevolmente ...

Sicilia : lavori sul viadotto Morello - chiuso per una settimana tratto A19 Palermo-Catania : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Rimarrà chiusa fino alla prossima settimana la carreggiata in direzione Palermo del viadotto Morello sull'autostrada A19 Palermo-Catania. La chiusura, annunciata dall'Anas dopo alcune verifiche effettuate questa mattina, sarà necessaria per consentire un intervento di

Palermo Al via sabato 21 aprile la terza edizione di "Verba Manent". : I tre spettacoli chiudono la 'Trilogia dedicata al tema del Limite', cifra stilistica della Compagnia, limite inteso quale risorsa drammaturgico-creativa per la definizione di qualsivoglia atto d'...

Teatro : Ottavia Piccolo al Biondo di Palermo : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) – Ottavia Piccolo e l’Orchestra Multietnica di Arezzo diretta da Enrico Fink sono i protagonisti di Occident Express (Haifa è nata per star ferma) di Stefano Massini, che debutta al Teatro Biondo di Palermo venerdì 20 aprile alle ore 21.00. Repliche fino al 29 aprile. Prodotto dal Teatro Stabile dell’Umbria e Officine della Cultura, lo spettacolo racconta l’incredibile storia di Haifa Ghemal, ...