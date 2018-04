Pagelle TV della Settimana 16-22 04 2018 Promosso Terence Hill | bocciati la Panicucci

davidemaggio

: #volley Le pagelle della gara3 di Finale Scudetto. Wolosz e Fabris imprendibili, Egonu e Piccinini in difficoltà - OA_Sport : #volley Le pagelle della gara3 di Finale Scudetto. Wolosz e Fabris imprendibili, Egonu e Piccinini in difficoltà - zazoomblog : Pagelle- Bayern Monaco-Real Madrid (1-2): i voti della partita (Champions League andata semifinale) - #Pagelle-… - giodiamanti : @grotondi ci faccia le sue pagelle delle Tribune! Noi feticisti della prima repubblica apprezzeremmo molto -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Barbara D'Urso Promossi 9 a, protagonista di Don Matteo. All’undicesima stagione, e a 18 anni dalla prima messa in onda, la fiction ambientata in Umbria raccoglie ancora ascolti da capogiro (anche sui giovani che numericamente non sono molto distanti da quelli che guardano Emigratis). Per il suo protagonista la seconda vita mediatica sta diventando più forteprima, che già l’aveva imposto come attore cult.è anche reduce da un’ospitata a Ballando come ballerino (più o meno) per una notte. Il ritorno al grande schermo, prevedibilmente, non si è rivelato fortunato. 8 a Young Sheldon. Il racconto dell’ordinario da un punto di vista straordinario -quello di un piccolo genio rompiscatole- funziona senza aver bisogno di legami con la serie madre, The Big Bang Theory. Ben calato nella parte Iain Armitage, il bambino che interpreta Sheldon. 7 ...