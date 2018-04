Padoan | anche nuovo governo fermi Iva

Def - Padoan : 'Deficit/Pil al 2 - 3% - incorpora aiuti alle banche' : Presentando il Def "a politiche invariate" approvato dal Cdm, il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ha spiegato che il rapporto deficit/Pil "è collocato al 2,3% per il 2017", in crescita dall'iniziale 1,9% perché "incorpora risorse che il governo ha messo per aggredire ...

Elezioni - Padoan : “Italia elemento di incertezza per l’Ue. Governo lavora al Def - i partiti affiancheranno loro documenti” : “Nel presentare la situazione dell’Eurozona, lo stesso commissario Moscovici ha citato l’Italia come elemento di incertezza“. A ricordarlo è stato il ministro dell’economia Pier Carlo Padoan al termine dell’Ecofin, la riunione dei responsabili delle Finanze dell’Unione. “Tutti (all’Eurogruppo e all’Ecofin, ndr) mi hanno chiesto cosa succederà in Italia e gli ho detto ‘non lo so’. Credo che sia la ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - Vivi (Ass. Salvabanche) contro Padoan e il Pd (oggi - 1 marzo) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa riparte sopra quota 3,2 euro ad azione. Andrea Vivi contro Padoan e il Partito democratico. Ultime notizie live di oggi 1 marzo 2018(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 06:12:00 GMT)

Padoan : economia Italia stabile anche se servisse tempo per governo : anche se dovesse servire un certo periodo di tempo per riuscire a comporre un governo, dopo le elezioni del 4 marzo, l'economia resterà comunque stabile, ha detto oggi il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan.

Padoan affida alla napoletana Sga le sofferenze delle banche venete : A deciderlo è stato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che oggi ha firmato il decreto che consente la cessione alla Società per la gestione di attività degli Npl-Non performing loans dei ...

