Ostia | Roberto Spada | “Mi vergogno per la testata | chiedo scusa ai giornalisti”

(Di giovedì 26 aprile 2018) “Midi quello che è successo.a tutti i giornalisti, ma di quei momenti non ricordo più nulla, ho visto tutto nero”. Lo ha detto in aulasentito nell’ambito del processo che lo vede imputato, assieme al guardaspalle Ruben Alvez del Puerto, di violenza privata e lesioni personali aggravate dal metodo mafioso per l’aggressione al giornalista della Rai, Daniele Piervincenzi e del suo operatore Edoardo Anselmi, avvenuta il 7 novembre scorso a. L'articolo: “Miper laai giornalisti” proviene da Il Fatto Quotidiano.