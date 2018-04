Ostia - Roberto Spada : 'Mi vergogno per testata. Chiedo scusa' - : L'esponente dell'omonimo clan è stato ascoltato nel processo in cui è imputato per violenza privata e lesioni personali aggravate dal metodo mafioso per aver picchiato il reporter Daniele Piervincenzi ...

Ostia - Roberto Spada : “Mi vergogno per la testata - chiedo scusa ai giornalisti” : “Mi vergogno di quello che è successo. chiedo scusa a tutti i giornalisti, ma di quei momenti non ricordo più nulla, ho visto tutto nero”. Lo ha detto in aula Roberto Spada sentito nell’ambito del processo che lo vede imputato, assieme al guardaspalle Ruben Alvez del Puerto, di violenza privata e lesioni personali aggravate dal metodo mafioso per l’aggressione al giornalista della Rai, Daniele Piervincenzi e del suo operatore Edoardo ...

Ostia - chiuso il bar di Roberto Spada/ Questura revoca la licenza : "ritrovo di pregiudicati" : Ostia, chiuso il bar di Roberto Spada: la decisione presa dalla Questura di Roma che ha ritenuto il locale un luogo di ritrovo di soggetti pregiudicati.(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 19:29:00 GMT)

Ostia - chiuso il bar di Roberto Spada. La Questura : “Mina l’ordine e la sicurezza” : Prima il colpo giudiziario, ora quello economico. Roberto Spada, il membro della famiglia ritenuta mafiosa di Ostia finito in carcere per aver aggredito un giornalista Rai davanti alla palestra che gestiva, era stato colpito pochi giorni fa da una misura di sorveglianza speciale. Misura che, per il codice antimafia, lo rendeva incompatibile con qualsiasi licenza o autorizzazione relativa al commercio. E oggi è arrivata la conseguente chiusura ...

Ostia - aggressione a reporter Rai : Roberto Spada a processo : L'imputato segue l'udienza in videoconferenza dal carcere di Tolmezzo dove si trova detenuto con il 41 bis -