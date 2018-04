Origine del colesterolo | tutto ciò che c’è da sapere

Bolzano - tunisino scappa con i figli : moglie denuncia scomparsa/ Diverbio con la donna all'Origine della fuga? : Bolzano, tunisino scappa con i figli: moglie italiana ne denuncia la scomparsa. L'uomo è ora ricercato in tutta Italia: sarebbe scappato a bordo di un furgone diretto al Sud.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:56:00 GMT)

Tumori - più chiara l’Origine delle metastasi : scoperta dei ricercatori belgi : Nuova ricerca rende più chiare le fasi di ‘transizione’ delle cellule tumorali e quelle che portano allo sviluppo delle metastasi. Non tutte le cellule, inoltre, hanno la stessa potenzialità di trasformazione metastatica. Un’équipe di ricercatori belgi della libera università di Bruxelles ha infatti identificato, per la prima volta, i diversi stadi della trasformazione cellulare durante la progressione della malattia tumorale e ...

SCHIZOFRENIA - TROVATA L'Origine NEL CERVELLO/ La svolta delle risonanze magnetiche funzionali : SCHIZOFRENIA, TROVATA L'ORIGINE nel CERVELLO: “Il primo passo per terapie più mirate”. Importante scoperta effettuata dal Cncs e dall'Istituto Italiano di Tecnologia (Lit)(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 00:32:00 GMT)

Pasta - soddisfazione dell’Aidepi per il regolamento UE sull’Origine delle materie prime : “per i consumatori italiani non cambia nulla” : “Viene finalmente fissata una norma unica, valida per tutti i prodotti alimentari e in tutti i Paesi europei. Un’etichetta standard che, anche sull’origine, riguarda tutti i produttori europei e fornisce al consumatore le stesse informazioni. Questo va anche a vantaggio della competitività internazionale della Pasta italiana.” È il commento dei Pastai di AIDEPI, l’Associazione degli Industriali del Dolce e della Pasta Italiane, alla recente ...

Diamanti nel meteorite Almahata Sitta caduto nel Sudan : la scoperta che spiega l'Origine della Terra : La gemma più preziosa arriva dallo spazio: Diamanti provenienti da un pianeta scomparso, esistito agli albori del Sistema Solare, sono giunti fino a noi grazie al meteorite Almahata Sitta, caduto nel ...

Dinosauri - le orme sulle Dolomiti. Svelata l'Origine dei giganti della preistoria : Grazie ai fossili trovati sulle Dolomiti, ricercatori italiani hanno capito che uno sconvolgimento climatico contribuì alla prima diversificazione dei più celebri rettili del passato

Ue : su etichetta l'Origine dell'ingrediente principale dell'alimento - : I Paesi membri, inclusa l'Italia, hanno approvato a larga maggioranza il regolamento esecutivo sulle indicazioni. Le norme lasciano flessibilità sui riferimenti geografici e non valgono per prodotti ...

Le Dolomiti svelano i segreti dell’Origine dei dinosauri : I dinosauri sono impressi nel nostro immaginario come i grandi dominatori del passato. Ma come e quando divennero tali? Un nuovo studio coordinato da Massimo Bernardi del MUSE – Museo delle Scienze di Trento, e da Piero Gianolla del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università di Ferrara, realizzato grazie allo studio dei fossili rinvenuti nelle Dolomiti, dimostra che la prima diversificazione dei dinosauri avvenne in ...

Albano : la storia con Loredana è l'Origine dell'infarto? : Loredana Lecciso, reduce dalla rottura con Albano, evidentemente si sente ferita dalle presunte dichiarazioni del cantante apparse sul settimanale Di Più. L'artista avrebbe detto che la sua storia con Loredana gli avrebbe fatto venire l'infarto. La copertina del giornale è stata mostrata anche durante una puntata di Pomeriggio 5, in cui Barbara D'Urso ha detto che trattasi sicuramente di una dichiarazione molto forte. Da poche ore Loredana ha ...

Spazio : analisi su rocce lunari - nuova ipotesi sull’Origine dell’acqua sulla Terra : Fino a dieci anni fa gli scienziati ritenevano di avere un quadro abbastanza preciso del processo di formazione che aveva interessato la Terra e la Luna. Ora, uno studio condotto dall’Università di Chicago e pubblicato su Science Advances, mette in discussione i lavori precedenti affermando che la Terra avrebbe acquisito l’acqua durante la fase principale della sua crescita. Fino ad oggi, la maggior parte della comunità scientifica, riteneva ...

Dai vulcani i nuovi ‘ingredienti’ all’Origine della vita : Giungono delle eruzioni vulcaniche gli ingredienti che hanno arricchito il brodo primordiale che ha dato origine alla vita sulla Terra: si tratta di una famiglia di composti dello zolfo abbondanti in laghi e fiumi quando il nostro pianeta era ancora giovanissimo, 3,9 miliardi di anni fa, e derivavano al biossido di zolfo. E’ quanto emerge dalla ricerca pubblicata sulla rivista Astrobiology, coordinata dall’astrobiologo Sukrit Ranjan, ...

Cosa sappiamo del minorenne di Origine algerina indagato a Trieste per Terrorismo : Elevate capacità tecnico-informatiche, padronanza linguistica non comune e approfondita conoscenza dei principali testi sacri dell'Islam. Molto giovane ma già in possesso di un 'profilo' di tutto rispetto il minorenne italiano di origine algerina indagato per web proselitismo a favore dell'Isis. La Polizia di Trieste ha individuato questo ragazzo che attraverso la rete, utilizzando ...

Truffa dello specchietto - un arresto a Roma : è 24enne di Origine rom : Talmente bravo da spillare 9 mila euro in un sol colpo a un automobilista: è Ruggiero Giuliano, 24enne Romano di origine rom. A Roma, era il re delle truffe dello specchietto. Ora però è stato tratto in arresto.Il trucco del romIl 24enne imparentato con i capostipiti della famiglia Bevilacqua, pure loro esperti nel settore, come racconta Il Messaggero, era veramente un mago. Una dimostrazione della sua bravura? Nel febbraio 2017 incrocia un ...