OnePlus 6 nella variante Bianca | e avrà pure i video in Super Slow Motion

Prezzo OnePlus 6 potenzialmente alto : mai così nella storia del brand? : Si avvicina sempre di più il momento di OnePlus 6, sebbene potrebbero esserci delle novità non propriamente gradite ai clienti. Sappiamo che OnePlus ha conquistato il tetto del mondo per la sua propensione a fornire top di gamma assoluti a prezzi modici, dei veri e proprio flagship killer pronti a sbaragliare la concorrenza a colpi di economicità e sicura qualità. A partire dal prossimo portabandiera non sarà più così? Stando a quanto ...