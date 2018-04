Omosessualità | una materia da studiare | per moda

" Omosessualità è disordine della natura". Le parole del vescovo di Pavia in una scuola pubblica : La tendenza omosessuale non è un peccato ma certamente è qualcosa di disordinato rispetto all'ordine della natura. Non sarà quella la strada che ti fa felice". Queste parole del vescovo di Pavia ...

“Omosessualità è disordine della natura”. Le parole del vescovo di Pavia in una scuola pubblica (AUDIO) : La tendenza omosessuale non è un peccato ma certamente è qualcosa di disordinato rispetto all’ordine della natura. Non sarà quella la strada che ti fa felice”. Queste parole del vescovo di Pavia Corrado Sanguineti, pronunciate lo scorso 7 marzo in un incontro in una scuola superiore (e rilanciate in un audio pubblicato su twitter dall’attore e scrittore Giulio Cavalli) hanno infiammato le polemiche e alzato un vespaio di ...