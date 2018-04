Oliver parla della la notte dopo Real-Juventus Sono stati giorni difficili

ilgiornale

: #Oliver parla dopo il Bernabeu: 'Sono stati giorni difficili' - Gazzetta_it : #Oliver parla dopo il Bernabeu: 'Sono stati giorni difficili' - caterinagio80 : Oliver e la notte di Real-Juve 'Sono stati giorni difficili...' - CiroArmenio : RT @Gazzetta_it: #Oliver parla dopo il Bernabeu: 'Sono stati giorni difficili' -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Il rigore fischiato contro la, e che ha sancito la sconfitta contro ilMadrid, non ha intaccato il prestigio e la fama dell'arbitro inglese Michael. Ora la Football Association lo ha designato per la finale di FA Cup. Occasione in cui l'arbitro ha potuto chiarire quanto successo al Bernabeu."strani""Ho vissutostrani - ha raccontatoal sito ufficialeFedercalcio inglese - mafelice che tante persone mi abbiano aiutato e mostrato vicinanza, per me ha significato molto. Cistate persone che mi hanno addirittura fermato per strada, micommosso. Addetti ai lavori mi hanno chiamato direttamente per manifestarmi il loro supporto".Mentre si dice "pieno di orgoglio" per la designazione ad arbitrofinale di FA Cup: "A inizio carriera sognavo di arbitrare la finale di FA Cup, ma appunto era solo un sogno. Non credevo potesse ...