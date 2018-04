Oliver | ' Giorni duri | ma ho avuto sostegno'

Oliver parla della la notte dopo Real-Juventus "Sono stati giorni difficili ma..." : Il rigore fischiato contro la Juventus, e che ha sancito la sconfitta contro il Real Madrid, non ha intaccato il prestigio e la fama dell'arbitro inglese Michael Oliver. Ora la Football Association lo ha designato per la finale di FA Cup. Occasione in cui l'arbitro ha potuto chiarire quanto successo al Bernabeu."giorni strani""Ho vissuto giorni strani - ha raccontato Oliver al sito ufficiale della Federcalcio inglese - ma sono felice che tante ...