“Oddio | ma è lei!” Non la riconoscete | vero? La sexy cantante negli anni Novanta ha

(Di giovedì 26 aprile 2018) Capelli corti, occhialoni giganti e qualche ruga in più sul volto.’90 era una vera e propria icona, voce piena, ironia innata e un sorriso contagioso in grado di sedurre chiunque. Così l’esordio era stato un successo con milioni di dischi venduti, poi era arrivata la chiamata del cinema con un ruolo a fianco di alcuni colossi hollywoodiani poi, lentamente, era uscita dai radar fino a oggi, quando ha deciso di presentare il suo nuovo look. E i commenti sono impietosi con alcuni fan che l’hanno paragonata a Bill Gates. Parliamo di Alanis Morisette, la signora della musica canadese che, nonostante le critiche, continua ad andare per la sua strada come se niente fosse. Nata il 1º giugno del 1974 nella città di Ottawa in Canada, dagli insegnanti Alan e Georgia Morissette, il primo franco-canadese di ascendenze irlandesi e la seconda di origini ungheresi. Ha un fratello di ...