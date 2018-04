Ocse | cuneo fiscale Italia al 47 | 7%

Cuneo fiscale : in Italia è al 47 - 7% - terzo più alto tra i Paesi Ocse - : Secondo la classifica del rapporto 'Taxing Wages', nel 2017 le tasse e i contributi sociali a carico di lavoratore e datore di lavoro erano di oltre 10 punti percentuali sopra la media , 35,9%, . ...

