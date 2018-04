”Obbligata” Panicucci e D’Urso | tutto vero? La voce velenosa che circola tra i corridoi

caffeinamagazine

(Di giovedì 26 aprile 2018) Il settimanale Oggi ha raccontato l’ultimo retroscena su una delle rivalità più chiacchierate del piccolo schermo, quella tra Federicae Barbara D’Urso. Federica è al 2011 è al timone di Mattino 5, programma contenitore nato nel 2008 e condotto nella prima edizione da Barbara D’Urso e Claudio Brachino. Negli anni la conduzione è poi sempre rimasta nella mani della, mentre la D’Urso è andata avanti con ”Pomeriggio 5”, ”Grande Fratello” e ”Domenica Live”, programmi che in fatto di ascolti l’hanno sempre premiata. Proprio come è successo per L’Isola dei Famosi, “Mattino 5″ deve dedicare la sua fascia quotidiana anche al Grande Fratello, una circostanza che però non farebbe piacere allache avrebbe chiesto di essere esonerata dal farlo. La cosa, sempre secondo quanto ...