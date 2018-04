Nuovo segretario per Possibile | Brignone e Maestri in corsa insieme per rispettare parità

Simone Pampanelli Nuovo segretario provinciale Fiom : ... dal quale ho imparato moltissimo in questi anni, a partire dall'importanza dell'azione unificante della Fiom, come collante in un mondo del lavoro sempre più diviso e frammentato. Negli ultimi 8 ...

Trump ha inviato il Nuovo segretario di Stato Usa da Kim Jong-un : incontro segreto a Pasqua : In attesa dello storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un, probabilmente in giugno, il leader del regime nordcoreano ha già ricevuto una delle massime personalità dell’amministrazione statunitense: il direttore della Cia Mike Pompeo, uno degli uomini più fidati del presidente americano e, se sarà confermato dal Congresso, nuovo segretario di ...

Governo - i renziani chiedono di rinviare l’assemblea Pd che deve decidere sul Nuovo segretario : Usare lo stallo per la formazione del Governo per rimandare il regolamento di conti interno al partito e soprattutto la partita per la nuova segreteria. I renziani propongono alle altre correnti del partito di rinviare l’assemblea del 21 nella quale il Pd dovrebbe decidere se eleggere lì un nuovo segretario o andare a congresso. La richiesta sarebbe motivata dalla necessità di non aprire la partita interna mentre sono in corso le consultazioni, ...

Fiom Campania - Guglielmi Nuovo segretario generale : Nel promuovere poi iniziative per la piena occupazione, lo sviluppo equilibrato, anche nei rapporti tra le varie regioni, dell'economia, l'attuazione delle riforme necessarie all'utilizzazione, nell'...

Nuovo segretario Pd : 11 nomi per una poltrona Video : In attesa dell’Assemblea del partito che sara' convocata entro la fine di aprile, proseguono i riposizionamenti tattici all’interno delle varie correnti del #Pd. L’unica cosa certa, al momento come riporta un retroscena pubblicato oggi da Repubblica, è la volonta' del segretario reggente, Maurizio Martina, di anticipare il prima possibile l’Assemblea per farsi eleggere numero uno effettivo del Pd, se pur a termine. Dall’altra parte, Matteo Renzi ...

Nuovo segretario provinciale per il SIULP - sindacato dei lavoratori della Polizia : ... che secondo noi rimane valido, attuale ed in assoluta armonia con i principi di una Polizia democratica, civile ed europea, è forse il primo passo per riavviare una buona politica di controllo del ...

Francia : Olivier Faure Nuovo segretario Partito socialista : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Campania - Pd : Pasquale Stellato Nuovo segretario dei giovani democratici : Adesso comincia una fase di rilancio dell'attivita' politica della nostra organizzazione giovanile. La nostra priorita' sara' assolutamente quella di combattere le disuguaglianze che in questi anni ...

ANM - il pm di Roma Minisci è il Nuovo presidente. Maritati segretario : Il nuovo vicepresidente è il pm di Pisa Giancarlo Dominijanni, mentre il vicesegretario è Giovanni Tedesco

Gb : Nuovo segretario Labour è donna - Corbyn si rafforza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Anci Abruzzo sul Nuovo codice della Protezione Civile : seminario con il Sottosegretario Mazzocca : 1/4 ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Usa : Trump caccia Rex Tillerson - Pompeo Nuovo segretario Stato (14 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Usa, Trump caccia anche Rex Tillerson, Mike Pompeo è il nuovo Segretario di Stato, Gina Haspel prima donna alla guida della Cia (14 marzo 2018)(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 17:25:00 GMT)

