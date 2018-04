Nuovo governo | oggi Fico incontra ancora Pd e M5S Poi sale al Colle

Governo - domani mattina Fico vede di Nuovo delegazioni Pd e M5s : Alle 11 è previsto l’incontro con la delegazione del Pd, alle 13 quello con la delegazione del M5S. Il segretario dem Martina: «Tanti chiedono a Pd provare, decidiamo insieme». Nuove invettive di Berlusconi contro i Cinquestelle («davanti a M5s gente si sente come ebrei con Hitler»)...

Governo - presidente della Camera Fico verso Nuovo giro di consultazioni il 26 aprile : A quanto apprende l’Adnkronos, con ogni probabilità il presidente della Camera, Roberto Fico, domani darà il via a un nuovo giro di consultazioni per sondare Pd e M5S dopo il confronto di ieri. L'articolo Governo, presidente della Camera Fico verso nuovo giro di consultazioni il 26 aprile proviene da Il Fatto Quotidiano.

Nuovo governo - il Pd dialoghi con M5s su questi sei punti : Le elezioni consegnano un Nord leghista e un Sud grillino, così da presentarsi le questioni meridionale e settentrionale. In un quadro frammentato, il comune denominatore è dato dai veti tra le forze politiche. Il dato è che il bipolarismo di centrodestra e centrosinistra è diventato un tripolarismo confuso a vasi comunicanti: l’elettorato del Partito democratico va verso i cinquestelle, mentre all’interno del centrodestra – un ...

Nuovo governo - Pd diviso sul dialogo con il M5s - : In attesa dell'incontro con Fico, dibattito aperto tra i dem sulla possibilità di un'intesa. Per Franceschini confronto deve essere "senza pregiudiziali". Marcucci: "Non sono ottimista, programmi ...

Nuovo governo - fateci un fischio quando avrete finito la campagna elettorale : È tutto così ridicolo. Che il 4 marzo non avremmo avuto un governo lo sapevamo già, che sarebbero stati necessari giorni e settimane, pure. Quello che non sapevamo (o fingevamo di non sapere) era l’infantilismo fin troppo spudorato di tutte, tutte le forze politiche. Facciamo un ragionamento semplice e semplicistico, continuiamo con il verbo “sapere”. Io, tu, voi, tutti sapevamo che nessun partito avrebbe avuto la maggioranza per poter governare ...

Autonomia : Zaia - subito da Nuovo Governo : ANSA, - VENEZIA, 23 APR - "Prima o poi un nuovo Governo ci sarà. Noi saremo li' a battere la porta subito, perché bisogna andare avanti con la trattativa sull'Autonomia". Lo ha detto il presidente ...

Usa : non vediamo l'ora di lavorare con Nuovo governo italiano : New York, 23 apr. , askanews, Per gli Stati Uniti di Donald Trump, come era per l'America di Barack Obama, l'Italia resta 'uno dei nostri alleati più stretti'. E nel giorno in cui il presidente della ...

Nuovo governo - a Fico mandato per verificare maggioranza M5s-Pd - : Il presidente della Camera ha ricevuto l'incarico dal capo dello Stato. Dovrà riferire al Quirinale entro giovedì. "Mi metterò al lavoro subito. Partire dai temi per l'interesse del Paese" ha detto ...

Nuovo governo - Mattarella convoca Fico al Quirinale alle 17 - : Una nota del Colle annuncia l'incontro del capo dello Stato con il presidente della Camera: potrebbe affidargli un incarico esplorativo "largo" per cercare una soluzione alla formazione del prossimo ...

Governo - Mattarella lancia Fico : ecco i termini del Nuovo incarico [LIVE] Video : LIVE nuovo Governo: Mattarella è pronto ad affidare l'incarico a Fico 07:32 - A 49 giorni dalle elezioni del 4 marzo, iniziera' la terza settimana di consultazione con i partiti per provare ad individuare una maggioranza di Governo. Dopo i tentativi messi in campo direttamente al Quirinale e a Palazzo Giustiniani, con l'esplorazione affidata al Presidente del Senato Maria Elisabetti Alberti Casellati, a partire da oggi - secondo quanto riportato ...

A che punto siamo con le trattative per la formazione del Nuovo governo : Roma, 22 apr. , askanews, Con un occhio al voto in Molise, i partiti aspettano le decisioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dopo due giorni di riflessione domani dovrebbe ...

Ecco perché il voto in Molise è importante per la nascita del Nuovo governo : Il M5s punta a conquistare la sua prima regione, la Lega cerca il sorpasso su Forza Italia. Il risultato può influire sui rapporti di forza per costruire le alleanze per Palazzo Chigi. Quattro i candidati governatori, 16 le liste e oltre 300 gli aspiranti consiglieri regionali. Lo spoglio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi ...

Nuovo governo - si va verso incarico esplorativo 'largo' a Roberto Fico - : Mattarella, salvo sorprese, potrebbe già lunedì convocare il presidente della Camera: a differenza di quanto successo con Casellati, potrebbe affidargli un incarico senza postille, in modo che possa ...