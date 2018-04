Novità Rainbow Six Siege al 26 aprile | pronti nuovi gadget e modifiche agli operatori

Novità sul rinculo in Rainbow Six Siege - come cambierà : Rainbow Six Siege ha un problema riguardo il suo sistema di rinculo, molto evidente soprattutto nelle armi automatiche: a causa di questo talvolta i proiettili vengono sparati in una direzione diversa rispetto a quella che indica il mirino. Ubisoft ha rilasciato un nuovo post sul blog ufficiale, dichiarando di voler lavorare al problema in Rainbow Six Siege e che presto sistemerà il difetto apportando delle modifiche al sistema di rinculo: ...