Non solo tennis | Federer maestro in Zambia dai bambini della sua Fondazione

Lofter - torna su Facebook il gruppo di otto grandi webstar italiane : “Noi millennials Non pensiamo solo a divertirci” : Parte la seconda stagione di Lofter. otto tra e più importanti webstar italiane, insieme a Matteo Maffucci, parleranno dalla loro casa virtuale dei grandi temi della vita: successo, politica, amore, idoli, paura, scuola, futuro, bullismo, droga, sesso e mass media. Undici puntate dove Gordon, Elisa Maino, Jenny De Nucci, i The Fools, Anthony iPant’s, Mose, Ambra Garavaglia, Domenico Papeo, SighTanc, scandagliano macro argomenti attraverso le ...

Scontri Liverpool - Schick : 'È solo calcio - Non possono succedere cose di questo tipo' : 'Dopo quanto avvenuto a Liverpool dobbiamo ricordare che si tratta solo di calcio, bisogna avere rispetto per tutti, non possono succedere queste cose'. Così l'attaccante della Roma, Patrik Schick, ...

Pmi : Cna Treviso - le banche Non finanzino solo le società per azioni : Treviso, 26 apr. (AdnKronos) – “Il costo del denaro rimane basso ma gli istituti di credito hanno adottato dei rating più stringenti; ne deriva che la stretta creditizia non si è allentata per le imprese. Molti titolari di impresa ricevono dei ‘no” quando vanno in banca”. Lo afferma Rudy Bortoluzzi, direttore della cooperativa di garanzia artigiana Canova, che fa il punto su uno dei temi caldi del mondo ...

'Il divieto agli under 16 è solo la prova che Whatsapp Non è gratis' : Poi ci sarebbe Google con tutto il suo mondo: e qui, quanto a marketing dei dati e profilazione, parliamo dei campioni del mondo. Cosa cambia? 'Mi attendo novità corpose dal mondo Google. Per esempio,...

"Il divieto agli under 16 è solo la prova che Whatsapp Non è gratis" : “Il divieto ai minori di 16 anni è semplicemente la prova che Whatsapp non è gratis”. Guido Scorza, 44 anni, avvocato esperto di Internet, già membro del Team Digitale di Palazzo Chigi, commenta così l’aggiornamento dei termini di servizio della popolare app di messaggistica. Tecnicamente Whatsapp si è adeguata alla GDPR, un acronimo che sta per General Data Protection Regulation, un ...

“Era solo un mal di piedi”. Va in ospedale e muore. Un dolore incessante e qualche linea di febbre - nulla di preoccupante - ma Natalie decide di andare in ospedale. I medici la dimettono : “Signora Non è nulla” - poi la tragedia : Una vita serena, una famiglia, sei figli e un marito splendido. Natalie Billingham a 33 anni non poteva desiderare di meglio, eppure la sua esistenza ha preso una piaga inaspettata e tragica. Tutto è iniziato con un persistente dolore ai piedi che non voleva passare. Vista la situazione con il marito hanno deciso che era il caso di andare in ospedale. Al pronto soccorso del Sandwell, nelle West Midlands , i medici hanno deciso di ...

“Royal Baby : ecco il nome!”. William si sbottona. Il terzogenito ha solo pochi giorni - ma l’attesa del nome è snervante. Inaspettatamente il neopapà si lascia andare e quello che ha detto Non è passato inosservato : Il terzo Royal Baby è nato il 23 aprile e gode di ottima salute. I sudditi della corona inglese hanno salutato con gioia il nuovo arrivato, ma la curiosità sul nome non è ancora stata soddisfatta e tutti si domandano come si chiamerà. Anche se in casa è arrivato un nuovo bebé gli impegni istituzionali non finiscono. William infatti è stato paparazzato durante la prima uscita pubblica dopo essere diventato nuovamente padre ed è apparso ...

25 aprile - se i giovani Non sanno cosa sia. Anpi Milano : “Nazifascismo sconfitto solo militarmente - Non culturalmente” : “Il 25 aprile? È la liberazione dagli austriaci”, oppure “è una ricorrenza del 1918”. Qualche giorno prima del 25 aprile siamo andati nelle vie del centro di Milano e abbiamo fatto alcune semplici domande : meno di di un quinto degli intervistati sapeva cosa fosse la festa della Liberazione e le date. “Non mi meraviglia affatto – commenta Roberto Cenati, presidente dell’Anpi di Milano – nel senso ...

Niente ritiro - Cassano rilancia : 'Non sono un ex - solo i pipponi possono dire di esserlo. Tornare? Sì - ma Non per lottare per la salvezza' : Ancelotti ct? Sarebbe ottimo, ha fatto bene in tutte le parti del mondo, è un uomo perbene ed è un grandissimo allenatore, un vincente, mi farebbe piacere vedere un allenatore di livello ...