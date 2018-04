Noi | italiani | divisi su tutto

Con gli italiani nella terra di Al Shabaab. “La lotta sarà lunga - c’è bisogno di Noi” : Il rumore metallico della sbarra segna il passaggio nel «wild west». La colonna di automezzi «Lince» procede a passo spedito facendosi strada tra gli sciami colorati dei tuc tuc Piaggio....

Salvini : «Italiani hanno votato male? Berlusconi sbaglia - se vuole governo con il Pd lo fa senza di Noi» Il video : Il leader della Lega al Salone del Mobile: «La mia pazienza è finita, faccio tre passi avanti io e vediamo come va»

Salone del Mobile - i giovani designer italiani : “I nostri colleghi stranieri prendono finanziamenti. Noi lasciati soli” : Il Padiglione Satellite del Salone del Mobile, in questi giorni a Milano, ospita i migliori designer mondiali, selezionati ed in gara per il Satellite Award, per la prima volta, quest’anno, assegnato ad un italiano, Stefano Carta Vasconcellones. Stefano fa parte della risicata percentuale di connazionali presenti all’esposizione: 11 su 150. “Mancano strumenti ed aiuti finanziari” denunciano i giovani, tutti under 35 ...

Salvini : “Se il voto degli italiani conta spetta a Noi governare - ma dialoghiamo con Di Maio” : Dopo il vertice di Arcore con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, Matteo Salvini ribadisce che "se il voto degli italiani conta" è il centrodestra a dover governare, pur sottolineando che in questi giorni proseguirà il dialogo con Luigi Di Maio. E se non si dovesse trovare un accordo, "meglio tornare ad ascoltare gli italiani".Continua a leggere

"Ci date dei 'bamboccioni' ma non sapete nulla di Noi : ecco come viviamo Noi - giovani italiani all'estero" : "A tutti quei politici e non che si sono permessi di dare a noi ragazzi italiani dei 'bamboccioni' o a quelli che si sono permessi di dire che quei ragazzi che vanno all'estero non sono da considerare italiani, ecco, a voi mostro questa foto". Inizia così il post che Carlotta Ballarini, 28 anni, di Pesaro ma da quattro anni in Germania per svolgere la professione di infermiera, ha scritto su Facebook. Il suo è un attacco a chi ...

Di Maio : "No al governo di tutti - gli italiani hanno scelto Noi. Padoan irresponsabile" : Ed è durissimo con il ministro dell'Economia del governo Renzi: "Le nostre misure economiche saranno sempre ispirate alla stabilità del Paese: non vogliamo trascinare le dinamiche economiche nelle ...

[L'analisi] Gli italiani sono sempre più poveri - ma attenti l'America è messa peggio di Noi nonostante la disoccupazione sia sparita : La disuguaglianza in tutto il mondo è in aumento l'1% più ricco controlla il doppio della ricchezza del 50% più povero ma non si manifesta ovunque allo stesso ritmo. L'Europa sembra un'eccezione ...

Di Maio : quando italiani ci porteranno a governo paese rideremo Noi : Roma – Di Maio: vogliamo dare poltrone a persone giuste per cambiare le cose