No al ministero del Mare | ' le scelte sui trasporti via asfalto | rotaia e acqua devono

Quel poligono provoca tumori? Il ministero della Difesa a processo in Sardegna : C'è un processo che pochi, al di fuori della Sardegna, conoscono: tra i militari che hanno prestato servizio nel poligono militare di Perdasdefogu ed i civili che vivono nei pressi della struttura militare i decessi da tumore sarebbero di molto sopra la media nazionale. La Procura della Repubblica di Lanusei da anni ha messo 'nel mirino' lo storico impianto bellico e da mesi si sta tenendo un combattutissimo processo in aula. Siamo al Salto di ...

Sardegna : LNDC scrive al ministero e al Presidente della Regione : Una terra che da anni lotta contro il randagismo e una gestione amatoriale del fenomeno. LNDC chiede una attuazione più rigorosa delle leggi in vigore e maggiori attività di controllo e informazione. La Sardegna, come tante altre regioni del centro-sud, ha annosi problemi di gestione del randagismo e delle strutture deputate ad accogliere i cani vaganti, ossia i canili e i rifugi. Stando a quanto riportato dalle sedi locali LNDC, infatti, i ...

ministero della Salute ritira farina e semi di cumino : ecco perchè : Il Ministero della Salute ha diramato un richiamo per una farina mix per dolci per allergene soia e semi di cumino per rischio salmonella.

Farina mix per dolci ritirata dal ministero della Salute : la marca interessata Video : Un nuovo #Richiamo è stato diramato per quanto riguarda un'alimento di origine italiana. Fino a qualche giorno fa abbiamo parlato del ritiro dal commercio del salame spinata romana per via di una probabile contaminazione da listeria. L'alimento in quel caso aveva visto il ritiro in molte citta' dell'Europa perché si trattava di un salame prodotto in Italia ma rivenduto anche all'estero. Il nuovo caso ritiro alimentare riguarda invece una Farina ...

Farina mix per dolci ritirata dal ministero della Salute : la marca interessata : Un nuovo richiamo è stato diramato per quanto riguarda un'alimento di origine italiana. Fino a qualche giorno fa abbiamo parlato del ritiro dal commercio del salame spinata romana per via di una probabile contaminazione da listeria. L'alimento in quel caso aveva visto il ritiro in molte città dell'Europa perché si trattava di un salame prodotto in Italia ma rivenduto anche all'estero. Il nuovo caso ritiro alimentare riguarda invece una Farina ...

Soia non dichiarata in etichetta : ministero della Salute richiama farina Dolce Soffice : Un nuovo richiamo di prodotti alimentari è stato lanciato in queste ore dal Ministero della Salute. In una nota pubblicata come al solito sul sito nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione “Avvisi di sicurezza”.Continua a leggere

Il boom dei finti autovelox contro il parere del ministero. “Non sono stati omologati” : La spiegazione ufficiale è sempre la tanto sbandierata prevenzione. Ma la verità, a ben vedere, è un po’ diversa. E anche stavolta nasconde il solito tentativo dei Comuni italiani di ingrassare le casse con le multe. Il metodo è quello dei finti autovelox: gli automobilisti non hanno il tempo di rendersene conto, ma ai lati di moltissime strade spu...

"Abbandono dell'italiano per un sovrabbondante ricorso all'inglese". L'Accademia della Crusca bacchetta il ministero dell'Istruzione : L'Accademia della Crusca striglia il ministero dell'Istruzione. Nel mirino dei linguisti c'è un documento in particolare: il Sillabo programmatico, pubblicato a marzo e dedicato alla promozione dell'imprenditorialità nelle scuole statali secondarie di secondo grado. Secondo i professori del team delL'Accademia Incipit, specializzato nella 'lotta' al dilagare dell'anglicismo facile nell'uso della lingua, sostanzialmente, il ...

Governo - la Lega già pensa a creare il ministero del Turismo : Dobbiamo avere un ministero del Turismo, anche senza portafoglio all'inizio, ma che possa sedersi al tavolo del Consiglio dei ministri e parlare, ad esempio, di infrastrutture, di economia, di tasse ...

Atac - manca una fideiussione : l'ultimatum del ministero pena la sospensione del servizio : Sessanta giorni di tempo, due mesi, per ottenere le garanzie finanziarie mancanti sui conti dell'azienda. Altrimenti il servizio di trasporto verrà revocato. La comunicazione ad Atac è arrivata nel ...

Atac e la lettera del ministero : Roma non resterà senza trasporto pubblico - per ora : Atac è fallita? Il Ministero dei trasporti ha revocato la concessione di trasporto pubblico? Nulla di tutto questo. Ha creato un vero panico la lettera che il Ministero dei trasporti ha inviato al comune di Roma a...

Atac - ministero minaccia revoca del contratto di servizio alla municipalizzata dei trasporti della capitale : Una lettera del ministero Infrastrutture e trasporti arrivata nel pomeriggio al Comune di Roma manifesta la possibilità che venga revocata ad Atac la gestione del trasporto pubblico capitolino. Fonti non ufficiali del Campidoglio, contattate da ilFattoQuotidiano.it, confermano la notizia lanciata dall’Agenzia Dire e parlano di paventate difficoltà da parte dell’azienda – sotto procedura di concordato preventivo presso il Tribunale Fallimentare ...

Foligno - patrocinio ministero al Festival Cibi e Vini del Mondo : Foligno Il Festival Internazionale Cibi del Mondo e Vini del Mondo, ha ufficialmente ottenuto l'autorevole patrocinio del ministero delle Politiche Agricole e Alimentari. La notifica è giunta nei ...