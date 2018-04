Nintendo prevede di piazzare 37 79 milioni di Switch entro marzo 2019

eurogamer

(Di giovedì 26 aprile 2018)ha annunciato oggi i suoi risultati finanziari per l'anno fiscale terminato il 312018. Come potete vedere nella tabella qui sotto, i dati sono positivi e mostrano un aumento significativo anno su anno.Come segnala Dualshockers, il comunicato stampa di accompagnamento include anche una ripartizione dei risultati per hardware e software. Tra le cifre, apprendiamo che Super Mario Odyssey ha spedito 10,41di unità, Mario Kart 8 Deluxe 9,22di unità, Splatoon 2 6,02di unità. Sul fronte 3DS, Pokémon Ultra Sun e Pokémon Ultra Moon hanno distribuito 7,51di unità. Come detto in un precedente articolo, si notano anche i buoni risultati di SNES Classic Edition che ha venduto 5,28di unità."I risultati di questo anno fiscale mostrano un andamento molto positivo delle vendite globali di hardware per, che ha venduto un totale ...