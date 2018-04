Nintendo | non stiamo cercando consapevolmente di innovare | stiamo cercando di

Un grande 2018 per Nintendo Switch grazie a giochi non ancora annunciati : Il primo anno di vita di Nintendo Switch è stato incredibile grazie a una serie di giochi fantastici come Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 2 e Super Mario Odyssey. Persino i fan più ottimisti di Nintendo ammetteranno che il 2018 è, al confronto, un po spoglio almeno finora. Arriva in soccorso il CEO di GameStop, Mike K. Mauler, che ha detto che i prossimi mesi di Nintendo Switch saranno grandiosi dal punto di vista del software. Parlando ...

Nintendo : arriva la risposta sulle dock non ufficiali di Switch che rendono la console inutilizzabile dopo l'update 5.0.0 : Come probabilmente saprete, in seguito alla pubblicazione dell'aggiornamento 5.0.0 di Nintendo Switch le dock di terze parti hanno iniziato a rendere la console inutilizzabile, ora la compagnia fa giungere una risposta sulla vicenda attraverso una dichiarazione ufficiale riportata da Kotaku:"I prodotti e gli accessori privi di licenza ufficiale Nintendo non rispettano i nostri standard qualitativi. Questi potrebbero quindi non essere pienamente ...

Nintendo Direct/ Super Smash Bros per Switch nel 2018 - e il 3DS non muore mai : Nintendo Direct: Super Smash Bros per Switch nel 2018, e il 3DS non muore mai. Nuova puntata del programma della casa di Kyoto, con tanti annunci interessanti(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 15:39:00 GMT)

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy non solo per Nintendo Switch : uscirà anche su Xbox One e PC : Nella serata di ieri, giovedì 8 marzo, Nintendo ha annunciato che Crash Bandicoot N.Sane Trilogy uscirà per la piattaforma Switch sotto il titolo di Crash Bandicoot Crashes Nintendo Switch: tuttavia, il remaster dei primi tre capitoli della trilogia operato da Vicarious Visions non uscirà esclusivamente sulla piattaforma ibrida della Casa di Kyoto, dopo la release avvenuta su PS4 nello scorso anno, bensì anche per Xbox One e PC. L'ha ...